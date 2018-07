Etiopia ed Eritrea | prove di pace tra i due Paesi | siglato un accordo storico per fermare

Storico abbraccio tra Etiopia ed Eritrea : firmata la pace dopo vent'anni di conflitto : La guerra tra Etiopia e Eritrea è ufficialmente finita. Il primo ministro etiope Abiy Ahmed e il presidente eritreo Isaias Afwerki hanno firmato ad Asmara una dichiarazione che mette un punto definitivo su un conflitto che durava ormai da vent'anni, nonostante l'accordo di pace siglato siglato dai due paesi ad Algeri nel 2000.Joint Declaration states, inter alia, i) State of war that existed between the two countries has come to an end. A ...