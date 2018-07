Ethiopian Airlines riprende i voli per Asmara in Eritrea

Boeing : consegna primo 737 Max a Ethiopian Airlines : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – Boeing e Ethiopian Airlines hanno celebrato la consegna del primo dei 30 aerei 737 MAX alla compagnia aerea commerciale più grande dell’Africa. Ethiopian Airlines prende in consegna il suo primo Boeing 737 MAX 8. La compagnia di bandiera dell’Etiopia ha operato a lungo con l’efficiente e affidabile aereo Boeing 737. Con il MAX, Ethiopian Airlines sarà in grado di ottenere un miglioramento a due ...

Ethiopian Airlines riceve il più grande B737 MAX in Africa : Teleborsa, - Ethiopian Airlines , il più grande gruppo aeronautico in Africa e certificato "Four Star Global Airlines", ha preso in consegna la flotta B737 MAX nel continente il 02 luglio 2018. Il ...