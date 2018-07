Estate | occhio al colpo di calore | come difendersi dal caldo in 7 mosse

Estate - occhio ai rischi per la pelle : Inizia (ufficialmente) l’ Estate e tornano a farsi ancora più pressanti i rischi per la pelle . L’esposizione ai raggi solari ha diversi effetti positivi sull’organismo – principalmente perché stimola la produzione della vitamina D – ma i raggi ultravioletti Uva e Uvb contribuiscono alla formazione dei tumori della pelle . I numeri sono molto forti: l’esposizione ai raggi Uv raddoppia il rischi o di sviluppare un melanoma cutaneo, uno dei ...

Meteo - Estate all'improvviso : «Temperature più alte della media in tutta Italia». Occhio al caldo - favorisce i batteri : Temperature estive in gran parte delle città, che dovrebbero durare per tutta la prossima settimana. Il Belpaese sta per essere arroventato dall'anticiclone Scipione, che finalmente...