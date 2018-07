Estate | allerta colpi di calore | 7 consigli dell’endocrinologa per tutti

meteoweb.eu

(Di martedì 10 luglio 2018) La comprensibile voglia di esporsi al sole estivo e di praticare sport all’aperto rischia di far sottovalutare il rischio di incorrere in un colpo di, tanto negli adulti quanto nei bambini. Per godersi la stagione estiva in tutta tranquillità, il provider ECM 2506 Sanità in-Formazione e la dottoressa Serena Missori, endocrinologa e nutrizionista, in collaborazione con Consulcesi Club, lanciano una serie diper difendersi daidi. OCCHIO ALL’IDRATAZIONE. È importante rimanere idratati, aggiungendo all’acqua succo di limone e menta fresca, per il reintegro dei sali minerali. Per rinfrescarsi e combattere al tempo stesso la cellulite, è utile un gustoso drink drenante all’anguria e menta: per 2 persone basta frullare 400 grammi di anguria, il succo di un limone, 5-6 foglioline di menta fresca e 200 ml di acqua. DIFFIDARE DEI SUCCHI DI FRUTTA CONFEZIONATI. ...