Esposto contro i Comuni che hanno patrocinato il Pride | c' è anche Cagliari

Istigazione al gioco d'azzardo : Codacons presenta un Esposto contro i testimonial Vip : Tramite un comunicato ufficiale diramato il 3 luglio, il Codacons (associazione per la difesa ambientale e dei diritti degli utenti e consumatori) ha reso noto di aver presentato un esposto contro alcuni calciatori, attori e vip ingaggiati come testimonial da alcune aziende che si occupano di gioco d'azzardo e scommesse. La decisione è stata presa in seguito all'intervento del vicepremier Luigi Di Maio, il quale ha invitato i personaggi famosi a ...

Codacons : Esposto contro commissario Ospedale Sant’Andrea : Roma – Il Codacons appoggia la protesta dei lavoratori dell’Ospedale Sant’Andrea. E annuncia un Esposto contro il commissario straordinario Giuseppe Caroli e un ricorso collettivo da parte dipendenti del nosocomio. Al centro della questione, la denuncia dei sindacati che hanno portato alla luce “la totale mancanza di trasparenza nel conferimento degli incarichi di posizioni organizzative nell’Azienda Ospedaliera ...

Tombolini in Procura - Esposto contro l'allagamento della Baraccola : Il candidato sindaco Stefano Tombolini e l'avv.Arnaldo Ippoliti , nella foto allegata, hanno presentato questa mattina in Procura esposto formale , di cui si acclude copia integrale , per quanto ...

Possibile presenta un Esposto in Procura contro Salvini : “Alimenta clima d’odio contro i rom” : È stato appena depositato da Possibile un esposto contro il ministro degli Interni Matteo Salvini. La segretaria Beatrice Brignone: "Salvini fomenta una narrazione distorta, per cui se sei rom sei automaticamente un ladro. Nella storia tutte le schedature su base etnica sono state giustificate e autorizzate sempre con una motivazione ufficiale".Continua a leggere

Esposto contro Iliad Italia : tutte le anomalie ravvisate dall’A.E.C.I. : Iliad Italia ha già conquistato il pubblico con la sua unica offerta commerciale da 5.99 euro comprensiva di minuti e SMS illimitati, oltre che di 30GB in 4G, ma non sono mancati i problemi, di cui proprio ieri vi avevamo fornito una panoramica generale, con dettagli specifici su talune situazioni di recente emerse. Quest'oggi vi parleremo dell'Esposto presentato ad AGCOM, AGCM e Garante Privacy contro il quarto operatore nazionale da parte ...

AECI invia un Esposto contro Iliad a AGCOM - AGCM e Garante della Privacy : ecco i motivi : Iliad sotto attacco anche dell'AECI: poca trasparenza e condotte scorrette da parte dell'operatore francese secondo questa associazione di consumatori. L'articolo AECI invia un esposto contro Iliad a AGCOM, AGCM e Garante della Privacy: ecco i motivi proviene da TuttoAndroid.

Aquarius - Esposto in Procura contro Salvini : Un esposto in Procura contro il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini. A decidere di presentarlo è stato oggi il giornalista ed ecologista Gianfranco Mascia, tra i fondatori dei partito dei Verdi e del Popolo Viola, che oggi si è presentato alla Procura di Roma per presentare un esposto contro Salvini non soltanto per il comportamento del ministro con la nave Aquarius.È stato lo stesso Mascia a spiegare in una nota il ...

Caso Aquarius - conseguenze penali per il governo : rischio condanna internazionale. Esposto in procura contro Matteo Salvini : tutti i dettagli : È scontro aperto sulla vicenda della nave Aquarius che sta muovendo verso la Spagna con a bordo i 629 migranti. Al centro di tutto c’è l’effetto della chiusura dei porti italiani su disposizione di Matteo Salvini e Danilo Toninelli – rispettivamente ministro dell’Interno e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture – che potrebbe causare conseguenze penali e portare il governo italiano sul banco degli imputati. Sì, la ...

Esposto in procura contro Matteo Salvini per la chiusura dei porti all’Aquarius : Gianfranco Mascia dei Verdi ha presentato un Esposto alla procura di Roma contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini chiedendo ai magistrati di verificare se ""il rifiuto di autorizzare l’attracco dei porti italiani della nave con a bordo oltre 600 immigrati, sia in violazione della Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo siglata ad Amburgo nel 1979 e ratificata dall’Italia con la legge 147 del 1989".Continua a ...

Impeachment contro Mattarella/ Bonelli annuncia un Esposto contro Di Maio e Meloni per vilipendio : Impeachment contro Mattarella, il Movimento 5 Stelle fa sul serio: è stato nominato il professore che scriverà il testo d'accusa, si tratta di Ugo Grassi, docente a Napoli(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 15:38:00 GMT)