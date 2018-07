Esoscheletri per operai e umanoidi in negozio | le innovazioni di Reply per il lavoro

wired

(Di martedì 10 luglio 2018) L’esoscheletro si indossa molto più semplicemente di una corazza. Pesa tre chili e moltiplica esponenzialmente la resistenza degli esseri umani che per ore lavorano sforzando gli arti superiori. Serve a mantenere le braccia piegate verso l’alto senza contrarre la muscolatura. Una svolta, per esempio, per chi è impegnato nell’automotive e cura gli ultimi dettagli delle macchine, smanettando spesso da posizioni scomode. A produrlo è Comau, un’azienda italiana di robotica, che con la consulenza diha dotato l’affascinante oggetto di sensori in grado di verificare quanto il gioco valga la candela. È possibile monitorare tutti i movimenti e, minuto per minuto, misurarne l’efficacia. È una delle novità di Xchange 2018, la kermesse organizzata daa Milano per mettere in mostra gli ultimi gioielli della tecnologia. Se l’esoscheletro può ...