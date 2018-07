Esof 2020 | Zettler | “Pulire l’oceano senza più gettarci plastica”

meteoweb.eu

(Di martedì 10 luglio 2018) “Le scelte personali sono veramente importanti: usare plastica riutilizzabilebuttarla via, ridurre il più possibile l’utilizzo della plastica usa e getta e smetterla di buttarla nell’oceano perché è l’unico sistema che abbiamo per ripulirlo”. Eric, del Nioz, l’Istituto olandese di ricerca marina, a margine della conferenza di(EuroScience Open Forum) 2018 di Tolosa lancia l’appello affinché venga ridotto l’uso della plastica per salvare il pianeta dall’inquinamento. “Il problema – spiega il ricercatore – è che produciamo 330 milioni di tonnellate di plastica all’anno, che sono pari a oltre 30 chilogrammi per ogni singolo uomo, donna e bambino del pianeta ogni anno. Il cuore del mio lavoro è comprendere quali sono gli impatti della plastica nell’oceano e sulla popolazione, la stessa ...