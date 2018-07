“Era vecchia di 7 anni” ‘Choc’ al banchetto di battesimo del piccolo Louis Gli

caffeinamagazine

: Alla base del salvataggio c’è un contratto di sviluppo. con la vecchia norma acquirente era tenuto a restituire i s… - CarloCalenda : Alla base del salvataggio c’è un contratto di sviluppo. con la vecchia norma acquirente era tenuto a restituire i s… - archmeo : L'ho comprata nuova, perché quella vecchia si era un po' sbiadita. Le mie #maglietterosse le indosserò ogni volta ce ne sarà bisogno. - LauraFRomagnosi : @Izi20111 Questa storia è un po' troppo vecchia e riciclata. Prima era coniglietto, poi vecchia Verona, adesso P75? Suvvia, una barzelletta. -

(Di martedì 10 luglio 2018) Il 9 luglio 2018, nella Cappella Reale nel Palazzo di San Giacomo, il terzogenito di William e Kate –– è stato battezzato. Oltre ai genitori del, c’erano il principe Carlo e sua moglie Camilla, duchessa di Cornovaglia; Harry e la moglie Meghan e la sorella di Kate – Pippa – con il marito. La grande assente all’evento era la regina Elisabetta che – ha fatto sapere Buckingham Palace – non è mancata per motivi di salute. La regina era impegnata in una cerimonia nel tragitto tra Sandrigham, nel Norfolk e Londra. PerArthur Charles Mountbatten-Windsor sono stati scelti sei padrini tra gli amici e i parenti più stretti di Kate e William: Nicholas van Cutsem, Guy Pelly, Harry Aubrey-Fletcher, Lady Laura Meade, Hannah Carter e Lucy Middleton. Kate, mamma radiosa, era bellissima. Indossava un abito bianco di Alexander McQueen, creato appositamente per lei, esattamente ...