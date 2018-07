Energia | Borsa elettrica | prezzo a 61 | 13 euro mwh +6 | 6%

sportfair

(Di martedì 10 luglio 2018) Roma, 10 lug. (AdnKronos) –dell'elettricità in rialzo alla. Nella settimana, da lunedì 2 a domenica 8 luglio, ilmedio di acquisto dell'nella(Pun) si attesta a 61,13/MWh, in aumento di 3,78/MWh rispetto alla settimana precedente (+6,6%). Lo rende noto il Gestore dei mercati energetici (Gme).In crescita anche i volumi discambiati in, pari a 4,4 milioni di MWh (+3,1%); in calo, invece, la liquidità del mercato, scesa al 72,0% (-2 punti percentuali). I prezzi medi di vendita, ovunque in aumento, sono variati tra 59,31/MWh del Nord e 74,98/MWh della Sicilia.