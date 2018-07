Emissioni di CO2 in calo nel 2017

Rapporto ecomafie 2018 di Legambiente : lotta al bracconaggio e al traffico delle Emissioni di Co2 : Per la prima volta nel Rapporto ecomafie 2018 di Legambiente, presentato oggi a Roma a Palazzo Montecitorio alla presenza del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, vengono citate le attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA). In particolare, l’applicazione della legge 68 del 2015 sugli ecoreati assegna, come ricordato da Legambiente, al SNPA, in qualità di organo tecnico, il compito di guidare la certificazione ...

Con l'economia circolare è possibile ridurre le Emissioni di CO2 di oltre la metà entro il 2050 : I modelli di business circolari, il riciclo dei materiali e una maggiore efficienza dei prodotti sono la chiave per realizzare un'economia industriale maggiormente competitiva e a emissioni zero in ...

Turismo ecosostenibile - una via per contrastare le Emissioni di CO2 : all’Italia il primato europeo di alberghi “green” : «In Italia per l’estate 2018 aumenta il Turismo sostenibile: trekking e bicicletta sono i prodotti acquistati in misura maggiore rispetto all’anno passato, con aumento tra il 5 ed il 10% grazie all’apporto dei visitatori del nord Europa curiosi di sperimentare le bellezze del Trentino o del Sud Italia». Lo rileva il Centro studi Avvenia – gruppo Terna – attraverso l’elaborazione degli ultimi dati Enit (Agenzia nazionale del ...

Costa : entro il 2030 taglio Emissioni auto CO2 del 40% nell'Ue : Roma, 26 giu. , askanews, 'La nostra proposta è quella che l'Europa mantenga, facendolo diventare vincolante, l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 del settore automobilistico del 15% già ...

Auto : Anfia - Ue su Emissioni CO2 veicoli pesanti non tiene conto specificità : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – Anfia accoglie “con favore l’approccio in due tempi della proposta e supporta l’idea di validare in un secondo tempo la fattibilità del target al 2030. Ciononostante, Anfia ritiene che i livelli di riduzione proposti dalla Commissione per il 2025 e il 2030, rispettivamente 15% e 30%, siano eccessivi e che non siano stati fissati tenendo presenti le specifiche caratteristiche del mercato dei ...

Auto : Anfia - Ue su Emissioni CO2 veicoli pesanti non tiene conto specificità (2) : (AdnKronos) – L’industria europea e italiana dei veicoli industriali, rileva l’Associazione, “accoglie favorevolmente, invece, il fatto che il 2019 sia stato designato come anno di riferimento per il raggiungimento di questi target, dato che da quell’anno in poi, tutti i produttori europei di questi veicoli utilizzeranno lo stesso strumento di calcolo (il software Vecto) per dichiarare e documentare le emissioni di ...

Auto : Anfia - Ue su Emissioni CO2 veicoli pesanti non tiene conto specificità (3) : (AdnKronos) – Quando si prende in considerazione il veicolo nel suo insieme, una carrozzeria rigida o una motrice con rimorchio, rileva Anfia, “il mercato degli Autocarri diventa ancora più complesso. I veicoli industriali movimentano più di 14 miliardi di tonnellate di merci all’anno. Consegnano il 70% di tutta la merce trasportata su strada in Europa, ovvero circa il 90% del valore totale delle merci trasportate”.Nei ...

ANBI : consorzi di bonifica vicini alla completa compensazione delle Emissioni di CO2 : Laddove producono significative quantità di energia idroelettrica, i consorzi di bonifica hanno ormai raggiunto l’80% di compensazione dell’emissione di CO2, generata dalla loro attività ed entro breve potrebbero raggiungere l’ambito traguardo del “differenziale zero”, contribuendo al raggiungimento degli obbiettivi, sanciti dall’accordo internazionale COP 21: l’annuncio è di ANBI (Associazione Nazionale dei consorzi di Gestione e Tutela del ...

Ricerche Google rappresentano il 40% delle Emissioni CO2 del web : Milano , askanews, - Fare Ricerche su Google costa molto in termini di sprechi di energia e di produzione di anidride carbonica: i 3,5 miliardi di richieste al giorno inoltrate al motore di ricerca ...

Clima - il turismo causa l’8% delle Emissioni globali di CO2 : Il turismo nel suo complesso, dal viaggio aereo fino al souvenir, e’ responsabile di quasi un decimo delle emissioni mondiali di gas serra. A calcolare l’impatto crescente dei viaggi sull’ambiente e’ uno studio capitanato dall’universita’ di Sydney, che per la prima volta ha tenuto conto di tutti gli aspetti legati al turismo. Stando all’indagine, pubblicata sulla rivista Nature Climate Change, tra il ...