Elie Saab e Glamour | l’evento a Milano per il lancio del nuovo profumo

gqitalia

: RT @BEAUTYDEAit: Sfilata Elie Saab autunno inverno 2018 2019 Alta Moda - scopri qui: - Clozet_SA : RT @BEAUTYDEAit: Sfilata Elie Saab autunno inverno 2018 2019 Alta Moda - scopri qui: - BEAUTYDEAit : Lasciamoci incantare dallo splendore degli abiti firmati ELIE SAAB per la SFILATA Haute Couture autunno inverno 201… - Pu3nila1 : RT @BEAUTYDEAit: Sfilata Elie Saab autunno inverno 2018 2019 Alta Moda - scopri qui: -

(Di martedì 10 luglio 2018)Parfums ha festeggiato la nascita della sua nuova fragranza femminile Girl of Now Shine. E ha deciso di farlo in collaborazione con il magazine, con il quale ha organizzato un esclusivo cocktail party al The Botanical Club diper far provare ai presenti questodalla femminilità semplicemente radiosa. Una composizione originale seducente e luminosa, quella di Girl of Now Shine, che unisce le note dell’ananas e del pistacchio tostato a quelle dei fiori bianchi, ma anche a quelle del fiore d’Ormond, con i suoi sentori di mandorla aldi arancio. Nel fondo, poi, è possibile trovare patchouli, vaniglia e iris. Almeneghino ha partecipato anche la community di.it. Durante la serata, grazie all’image consultant Rossella Migliaccio, le ospiti hanno ricevuto una consulenza personalizzata per scoprire la palette di colori che meglio ...