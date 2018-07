Eden Hazard “flirta” con il Real Madrid | sarà lui il dopo Cristiano Ronaldo?

sportfair

: Eden #Hazard, il #Belgio e quel legame con la #Francia: una semifinale che è un po' uno specchio riflesso. #FRA #BEL - DiMarzio : Eden #Hazard, il #Belgio e quel legame con la #Francia: una semifinale che è un po' uno specchio riflesso. #FRA #BEL - DiMarzio : Leader del #Belgio ???? Vincitore della sfida tra numeri ?? con #Neymar ???? Ora in semifinale la Francia ????, dove è div… - peterkama : RT @Eurosport_IT: Da un campione all'altro, da Eden #Hazard a Kylian #Mbappé ?????? #WorldCup #FRA -

(Di martedì 10 luglio 2018)è in procinto di lasciare il, la stella del Belgio,, potrebbe sostituire il fenomeno CR7 Con la semifinale contro la Francia da giocare questa sera a San Pietroburgo, la stella del Belgio,, parla del suo futuro al Chelsea mettendo in allarme i ‘blues’. “Al momento sto bene a Londra, nessuno mi ha cercato -spiega il centrocampista a BeIN-. È vero che Zidane è un allenatore speciale mafa sognare tutti, con o senza di lui: la maglia delresta speciale”. Il match contro la Francia potrebbe essere la consacrazione peranche in ottica Pallone d’oro, ma secondo il belga un mondiale non basta per contendere il titolo a Messi e. “Andrà o a CR7 o a Messi, è già scritto. Ricordo un anno in cui Franck Ribery vinse tutto ma non riuscì a raggiungere il Pallone ...