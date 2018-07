Economia | piano traffico e ospedale | Leo | FI | | ' Copertino è nel caos | urge alternativa'

[L'analisi] Savona declassato - un ministro all' Economia che vuole stampare più euro e un europeista agli Esteri. Il piano B per ricattare l'... : ... la testarda difesa, da parte della Germania, di una strategia di turboexport, con attivi commerciali record che schiacciano gli altri paesi della Ue e squilibrano il rapporto con il resto del mondo, ...

Pierluigi Ciocca - chi è il sostituto di Savona all' Economia / “Ecco il piano in 7 mosse per uscire dalla crisi” : Pierluigi Ciocca , chi è il candidato al ministero dell'Economia del Governo M5s-Lega: europeista, è stato per 11 anni alla direzione generale della Banca d'Italia(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 16:41:00 GMT)

Ministri - scontro sull'Economia. Lega : "Savona. No a piano B" : Giuseppe Conte dopo una mattinata intensa di incontri con Visco, Salvini e Di Maio, è salito al Quirinale. Secondo fonti vicine al premier incaricato, Conte si srebbe recato al Colle per un colloquio "informale" con il presidente della Repubblica. Di fatto il nodo sa sciogliere resta sempre la casella dell'Economia con il nome di Paolo Savona, il prof anti-euro in pole position per Lega e M5s per il dicastero di via XX Settembre. Scelta questa ...