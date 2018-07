Eclissi di Luna | il 27 luglio occhi puntati al cielo Ecco quando e come vederla

Eclissi di Luna totale il 27 luglio : accanto a Marte : Studiosi e non solo sono in fermento per l'Eclissi totale di Luna del 27 luglio, la più lunga del secolo. La Luna, accanto a Marte, diventa rossa.

Eclissi di luna da record - la più lunga del secolo. Quando si verifica l’imperdibile spettacolo naturale : Durerà un’ora e 43 minuti la super Eclissi di luna che si verificherà nella notte tra il 27 e il 28 luglio. Un’Eclissi totale, la più lunga del secolo, destinata a stupire la maggior parte del mondo, tranne gli Stati Uniti. In questa occasione la Terra ‘scivolerà’ tra il Sole e la luna e l’atmosfera del nostro pianeta regalerà al satellite il colore rossastro che contraddistinguerà questa Eclissi (per questo ...

Il 27 luglio l’Eclissi del secolo : 1 ora e 43 minuti di oscuramento - una Luna rosso sangue e Marte sullo sfondo : Nella notte del 27 luglio, alle 21:30, inizierà l’eclissi totale di Luna più lunga del XXI secolo. In 3 ore e 55 minuti, dall’entrata all’uscita della Luna dall’ombra della Terra, si consumerà un fenomeno che si ripeterà tra cento anni e che ci regalerà un cielo suggestivo. l’Eclissi totale durerà 103 minuti e presenterà una Luna rossa, detta Luna di sangue, che batterà il record della precedente eclissi del 31 gennaio 2018 durata “solo” ...

27 Luglio 2018 - grande attesa per l’Eclissi della “Luna di Sangue” : ecco tutto quello che c’è da sapere : Luglio 2018, astronomicamente parlando, è un mese ricco di eventi: primo tra tutti l’eclissi totale di Luna, la più lunga del secolo, che si verificherà giorno 27, e sarà osservabile anche dall’Italia (meteo permettendo). Il nostro satellite si colorerà di rosso, mentre il “Pianeta Rosso” verrà a trovarsi in condizioni di visibilità ottime, più luminoso che mai e anche vicino alla Luna. Il 27 Luglio il cielo notturno sarà ...

Astronomia : Eclissi della Luna di Sangue e opposizione di Marte - ecco cosa ci riserva il cielo del mese di Luglio 2018 : Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci attende a Luglio 2018, il settimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il secondo mese dell’estate nell’emisfero boreale (dell’inverno nell’emisfero australe). Il Sole passa dalla costellazione del Cancro il 21: la durata del giorno, dopo il Solstizio d’Estate (21 Giugno), si accorcia, tanto che dal 1° al 31 si contano circa 45 minuti in meno di ...

Eclissi totale di luna - sarà la più lunga del secolo : il 27 luglio il cielo si tingerà di rosso : Quella del 27 luglio sarà una notte da segnare sul calendario e ricordare: il cielo si tingerà di rosso regalando la più lunga Eclissi totale di luna del secolo e una grande opposizione di Marte, che permetterà di osservarlo con una visibilità eccezionale come non capitava dal 2003. A segnalarlo sono la Nasa e l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project. Era dal 2015 che non c’era un’Eclissi ...

Eclissi di Luna - il 27 luglio anche Marte darà spettacolo : sarà più vicino alla Terra rispetto agli ultimi 15 anni : Gli appassionati di osservazioni celesti sono in trepidante attesa della notte tra il 27 e il 28 luglio, che vedrà l’Eclissi totale di Luna e anche il più grande avvicinamento di Marte alla Terra degli ultimi 15 anni. Il passaggio più vicino di Marte si verifica circa ogni 26 mesi quando la Terra e il Pianeta Rosso sono più vicini l’uno all’altra nelle loro orbite intorno al sole. E quest’anno la distanza sarà ancora più piccola. L’ultima volta ...

Eclissi - a Luglio arriva la “luna di sangue” : ecco tutte le profezie associate al grande evento astronomico : La “luna di sangue” del prossimo mese sta già agitando gli appassionati di osservazioni celesti. Quella del 27 Luglio sarà, infatti, l’Eclissi lunare più lunga del XXI secolo. Le Eclissi lunari proiettano un bagliore rosso sulla luna grazie al modo in cui la luce è riflessa intorno all’atmosfera terrestre mentre passa in mezzo al sole e alla luna. Nonostante l’evento astronomico sia stato un avvenimento regolare nella storia, molte culture e ...

Luglio - arriva la “Luna di Sangue” : conto alla rovescia per l’Eclissi totale più lunga del secolo - grande spettacolo in tutt’Italia [INFO e DETTAGLI] : E’ iniziato il conto alla rovescia per gli appassionati del cielo: manca solo mese ad un nuovo evento astronomico, mozzafiato, imperdibile. Il 27 Luglio 2018 si verificherà l’eclissi totale di Luna, la più lunga del XXI secolo: nella notte fra il 27 e il 28 Luglio 2018 la lunghissima eclissi durerà 1 ora e 43 minuti (si ricordi che in precedenza, il 31 gennaio 2018, l’evento era durato “solo” un’ora e 6 minuti). ...

