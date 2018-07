“Ecco che ha combinato Riccardo” Temptation Island | ora si spiega l’arrivo di Gemma in

“Eccoli : che spettacolo!”. Al battesimo la scena è tutta di Kate Middleton e del piccolo Louis : tutte le foto : 9 luglio 2018: giorno del battesimo del principino Louis, il terzogenito di William e Kate Middleton nato il 23 aprile scorso. Contrariamente alle cerimonie mattutine dei fratelli, il piccolo di casa (reale) è entrato a far parte della comunità cristiana di pomeriggio. Alle 16 (ore 17 in Italia). Il battesimo è stato officiato presso la cappella reale di St. James Palace dall’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, con la ...

F1 - Villeneuve incorona la Ferrari a Silverstone : “Ecco perché è favorita in gara rispetto alla Mercedes” : L’ex campione del mondo di Formula 1 ha analizzato i rapporti di forza in pista a Silverstone, considerando la Ferrari favorita sulla Mercedes In pole position c’è la Mercedes, ma è la Ferrari la scuderia favorita a vincere il Gran Premio di Silverstone. Un’analisi condivisa da Jacques Villeneuve, convinto che le ‘Rosse’ riusciranno a mettere sotto le Frecce d’Argento, vincendo in casa del nemico una ...

Belen a Balalaika - Maurizio Costanzo : “Ecco perché ha deluso” : Maurizio Costanzo boccia Balalaika e la presenza di Belen Rodriguez nello show Maurizio Costanzo di nuovo contro Belen Rodriguez. Dopo aver criticato l’argentina per via delle sue affermazioni sui guadagni, il marito di Maria De Filippi non ha apprezzato la showgirl a Balalaika. Nella rubrica televisiva che cura sul settimanale Nuovo, Costanzo ha bocciato il […] L'articolo Belen a Balalaika, Maurizio Costanzo: “Ecco perché ha ...

“Ecco che vedo in questa foto”. E anche loro diventano un caso. Giorgia Meloni attacca. Cosa è successo : Si chiamano Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e Libania Grenot (campionessa europea): hanno la pelle nera ma sono loro ad aver fatto trionfare l’Italia nella staffetta 4X400 donne ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Con un tempo di 3’28″08 hanno conquistato l’oro. ”Realtà 1 – Pontida 0”, ”Prima le italiane”, ”#ciaone a Salvini”. E sui social ...

“Ecco cosa è successo davvero”. Niccolò Bettarini - che emerge sull’accoltellamento. Una roba allucinante : Niccolò Bettarini, il primogenito di Stefano Bettarini e Simona Ventura, è stato accoltellato a Milano. Il giovane, all’uscita dalla discoteca, è stato colpito da varie coltellate – alcuni dicono 9, altri dicono 11 ma ancora non si è ben capito il vero numero di coltellate ricevute dal ragazzo – e ora si indaga per tentato omicidio. Niccolò, che su Instagram è una celebrità con migliaia di follower, è stato accoltellato alle cinque di domenica ...

MotoGp – Marquez e le difficoltà riscontrate in qualifica ad Assen : “Ecco che problemi ho avuto” : Le parole di Marc Marquez dopo la pole position di oggi ad Assen: le sensazioni dello spagnolo della Honda in vista del Gp d’Olanda Marc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d’Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad Assen, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi, che sembra non aver riportato importanti ...

Domodossola - il sindaco Pizzi : “Ecco perché vaccinare bimbi e migranti in stanze diverse”. Caporale : “Si vergogni” : Lucio Pizzi a L’aria che tira Estate (La7) racconta la genesi e le ragioni che lo hanno portato a scrivere una lettera pubblica ai suoi concittadini in cui indicava la nuova norma per separare nelle stanze vaccinali i bambini stranieri da quello italiani. Una spiegazione che non ha convinto il giornalista Antonello Caporale che ha stigmatizzato il gesto di Pizzi L'articolo Domodossola, il sindaco Pizzi: “Ecco perché ...

“Ecco che è successo con Caterina Balivo”. Detto Fatto : parola di Bianca Guaccero - la nuova regina. Si sono viste… : Detto Fatto, Bianca Guaccero non vede l’ora di cominciare la sua nuova avventura nel programma che fu di Caterina Balivo. Dopo l’addio della conduttrice campana, padrona di casa della trasmissione amatissima per 6 edizioni, per un totale di 900 puntate, i rumor sulle possibili candidate erano circolati a decine. Alla fine l’ha spuntata l’attrice, presentatrice ed ex concorrente di Tale e Quale Show che, però, dovrà comunque ...

F1 – Red Bull (quasi) favorita in Austria - ma Ricciardo parla anche del suo futuro : “Ecco cosa sta succedendo” : Daniel Ricciardo parla del suo futuro in F1 e commenta il prossimo appuntamento del campionato mondiale nella conferenza stampa del giovedì del Gp d’Austria Sul tracciato del Red Bull Ring si disputerà domenica primo luglio il nono round del campionato mondiale di Formula Uno. Ad appena una settimana dall’appuntamento francese, dominato da Lewis Hamilton, si ritorna in pista in Austria. Il weekend Austriaco parte con la ...

“Ecco perché mi vesto sempre di bianco”. Ahhh! Mara Venier - allora c’è un motivo! Ci avrete fatto caso. E ora sappiamo perché : Questo è proprio un bel momento per Mara Venier e non solo professionalmente. La conduttrice festeggia 12 anni di matrimonio con il suo Nicola Carraro e, puntuale, è arrivata l’ora di condividere la sua gioia immensa per questo traguardo sui social. Con una dedica e una foto dolcissima. “Amore mio, oggi sono 12 anni… Sembra ieri… E io ti amo sempre di più”, scrive la ‘zia’ della tv sotto a uno ...

Genoa - Preziosi bacchetta Perin : “Ecco cos’ha fatto durante la trattativa con la Juve” : Mattia Perin ha lasciato il Genoa in estate per approdare alla Juventus, il patron del Grifone Preziosi adesso spiega i retroscena dell’affare Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato della cessione di Perin. Ai microfoni del Secolo XIX, il patron si è detto un po’ rammaricato per come è andata la trattativa: “Perin aveva ancora un solo anno di contratto, nell’ultima stagione abbiamo inseguito il suo ...

“Ecco dove l’abbiamo trovato”. Il bimbo - autistico - era scomparso poche ore prima. Una tragedia senza pari : Ci sono casi di persone scomparse che hanno un lieto fine e altri che purtroppo si concludono nel peggiore dei modi. La storia del piccolo Dalton, il bambino dolcissimo che vedete nella foto, appartiene alla seconda categoria. I suoi genitori, i signori Robertson, hanno infatti ricevuto la notizia che nessuna mamma e nessun papà vorrebbe mai sentire: l’hanno trovato morto. Si era allontanato da casa il piccolo, sei anni, residente ...

Il capotreno aggredito nel 2015 viene insultato sul web : “Ecco i segni del machete” : Il capotreno aggredito nel 2015 viene insultato sul web: “Ecco i segni del machete” L’uomo fu pestato da una gang di sudamericani a Villapizzone, nel Milanese, tre anni fa Continua a leggere L'articolo Il capotreno aggredito nel 2015 viene insultato sul web: “Ecco i segni del machete” proviene da NewsGo.

“In treno col machete” : pendolare choc su Facebook/ Video - capotreno aggredito : “Ecco le mie cicatrici” : “In treno col machete”: pendolare choc su Facebook. Video, capotreno aggredito risponde: “Ecco le mie cicatrici”. Le ultime notizie sul post che ha scatenato le polemiche(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 18:26:00 GMT)