Ecco che fine hanno fatto tutti i leader di quella stagione

Quanto vivremo? Ecco il test che lo prevede : Quanto ci resta da vivere? Tema complesso e, da tempo, una delle grandi sfide della ricerca. L’ultimo studio in materia è quello di un team americano dell’Università di Yale che, grazie a nove marker biologici presenti nel sangue, sostiene di riuscire a valutare la speranza di vita di una persona, identificando una serie di fattori di rischio nel suo stile di vita. I ricercatori si basano dunque su nove biomarcatori del sangue per ...

Simone - il gigolò che fa anche le coccole : 'Non esistono donne brutte'. Ecco quanto guadagna : Mi si è aperto un mondo: ho avuto un'idea, di vendere non solo sesso ma anche protezione, coccole, comprensione'. Oltre che il fidanzato premuroso, Simone per le sue clienti spesso è qualcos'altro: ...

Calciomercato - Ecco il tweet di Benzema che fa sognare i tifosi del Napoli [FOTO] : 1/7 AFP/LaPresse ...

Simone - il gigolò che fa anche le coccole : «Non esistono donne brutte». Ecco quanto guadagna : Mi si è aperto un mondo: ho avuto un'idea, di vendere non solo sesso ma anche protezione, coccole, comprensione'. Oltre che il fidanzato premuroso, Simone per le sue clienti spesso è qualcos'altro: ...

Uomini e donne - la confessione di Sara Affi Fella sulla cicatrice : 'Ecco perché ero sempre str***' : Ha dovuto affrontare gravi problemi di salute l'ex tronista di Uomini e donne Sara Affi Fella . Ostacoli nella sua vita rimasti finora segreti, finché non ha deciso di mostrare su Instagram i segni di ...

Decreto Dignità - Di Maio apre sui voucher - sEcco no all'abolizione delle causali : Nel mirino ci sono le causali previste dal Decreto Dignità varato dal Consiglio dei ministri la scorsa settimana. Attorno a queste ruota la polemica sui voucher. Andando per ordine, secondo le nuove regole, se il provvedimento del nuovo governo sarà approvato dal Parlamento, i contratti a termine potranno durare al massimo 24 mesi (e non più 36); il primo potrà essere senza causali, purché non superi 12 mesi; ...

“Eccoli : che spettacolo!”. Al battesimo la scena è tutta di Kate Middleton e del piccolo Louis : tutte le foto : 9 luglio 2018: giorno del battesimo del principino Louis, il terzogenito di William e Kate Middleton nato il 23 aprile scorso. Contrariamente alle cerimonie mattutine dei fratelli, il piccolo di casa (reale) è entrato a far parte della comunità cristiana di pomeriggio. Alle 16 (ore 17 in Italia). Il battesimo è stato officiato presso la cappella reale di St. James Palace dall’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, con la ...

“Ovetto Kinder incastrato nella vagina”. Poi l’assurda spiegazione ai medici. Ecco perché lo ha fatto : In amore, si sa, ci vuole fantasia, soprattutto se si vuole stupire per una proposta di matrimonio, cioè il momento più importante in una coppia. E così si iniziano a valutare varie idee… Nel caso di questa coppia, però, la fantasia ha giocato un brutto scherzo. Una idea creativa per una proposta di matrimonio si è trasformata in un incubo per una donna, finita al pronto soccorso con un oggetto estraneo nella vagina. Precisamente un ...

Tour de France – Froome soddisfatto dopo la cronometro di Cholet : “posso dire che siamo felici - Ecco perchè” : Chris Froome positivo e soddisfatto del risultato ottenuto oggi nella cronometro di Cholet al Tour de France 2018 Secondo posto, oggi, nella cronometro di Cholet, per il team Sky: la squadra britannica è stata sconfitta dalla BMC che festeggia quindi la leadership di Greg Van Avermaet, nuova maglia gialla. Sereno e soddisfatto, al termine della frazione odierna, Chris Froome: il capitano del Team Sky si è detto consapevole della forza ...

Ecco anche lo stendino Smart di Xiaomi : Xiaomi inventa e reinventa anche lo stendino. Asciugare la biancheria diventa Smart con il nuovo stendino davvero bello e rivoluzionario Xiaomi Mr Bond M1 Smart Dryer: Ecco lo stendino Smart Mr Bond M1 Smart Dryer è il nuovo strabiliante accessorio di Xiaomi dedicato alla casa. E’ uno stendino Smart che si comanda e controlla dall’app […]

Ecco perché se trovate un portafogli smarrito vi conviene restituirlo subito | Video : Un uomo fa un acquisto in una tabaccheria di Modica, in provincia di Ragusa, si distrae e dopo aver pagato esce con il suo cane al guinzaglio lasciando il portafoglio sul bancone. Il cliente successivo vede il portafoglio e dopo un...

Ecco anche lo stendino Smart di Xiaomi : Xiaomi inventa e reinventa anche lo stendino. Asciugare la biancheria diventa Smart con il nuovo stendino davvero bello e rivoluzionario Xiaomi Mr Bond M1 Smart Dryer: Ecco lo stendino Smart Mr Bond M1 Smart Dryer è il nuovo strabiliante accessorio di Xiaomi dedicato alla casa. E’ uno stendino Smart che si comanda e controlla dall’app […]

Ecco perché la regina non andrà al battesimo di Louis : Il 9 luglio, per la regina Elisabetta, è una data particolare: nel 1947 infatti, quando era ancora la principessa ereditaria, annunciò il fidanzamento con Philip Mountbatten, che poi sarebbe diventato suo marito. Se Kate Middleton e William abbiano scelto questo giorno per battezzare il piccolo Louis come forma di omaggio non ci è dato saperlo, certo è che alla cerimonia presso il St. James’s Palace di Londra i grandi assenti saranno proprio la ...

Rossella Brescia - la confessione : 'Mediaset? Ecco che cosa non farei mai' : Siamo abituati a vederla in tv e ad ascoltare la sua voce in radio, meno a vederla a teatro, se non negli spettacoli di danza. Invece in autunno Rossella Brescia sarà protagonista, con Tosca D' Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo, della commedia 'Belle ripiene' di Massimo Romeo Piparo, in scena dal ...