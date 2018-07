EA celebra Battlefield 1 e 4 con regali per l’evento Verso Battlefield 5

optimaitalia

(Di martedì 10 luglio 2018) Nuovi e graditiper1 e 4 in vista dell’uscita di5 in programma per il prossimo 19 ottobre. EA vuolere quindi l'uscita di5 con eventi speciali per i capitoli precedenti grazie all'evento "5".Ci saranno diverse ricompense nel corso dell’estate grazie all’arrivo di nuove espansioni. Inoltre i giocatori del precedente capitolo potranno ricevere degli oggetti da usare anche in5. Si tratta di un esclusivo equipaggiamento da paracadutista e delle skin per le armi.Per ingannare l’attesa in vista dell’uscita del nuovo capitolo verranno regalate tutte le espansioni dcei giochi precedenti ed è già stato annunciato il calendario per il loro rilascio. Già lo scorso mese di maggio infatti i giocatori hanno ricevuto per1 In the Name of the Tsar e si sono uniti all’esercito mobile della Grande ...