E pur lentamente si muove | mobilitazione per l' acqua del Gran Sasso

(Di martedì 10 luglio 2018) L'Aquila - Delibera regionale per il percorso per l'approvazione del Piano delle Aree di Salvaguardia per l'potabile: cosa accade nel frattempo ai progetti come la megacava che incombe sulle Sorgenti del Pescara? Nel frattempo domani audizione in Consiglio regionale sulma la Giunta non pubblica i documenti. Abbiamo appreso del varo di una delibera della Giunta Regionale in cui, da quanto leggiamo, si approva il percorso per la futura approvazione (non è una ripetizione..., ndr) del perimetro delle Aree di Salvaguardia per le falde e le acque potabili e della relativa normativa. Certo far passare 12 anni per chiarirsi le idee su come fare ad approvare un documento obbligatorio per legge la dice lunga sull'inerzia che ha contraddistinto in questi decenni le politiche di tutela dell'ambiente in cui viviamo e dell'in particolare. In ...