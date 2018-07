È partito il nuovo tour di Benji & Fede

Assemblea Pd - Renzi non molla il partito : “Non vado via. Ci rivedremo al congresso e perderete di nuovo” : “Non sono andato via quando conveniva e non vado via adesso”. Poi l’avvertimento alla platea che rumoreggia: “Ci rivedremo al congresso e perderete di nuovo”. Come da copione, Matteo Renzi non molla il Pd e, seppur leader dimissionario, si comporta come l’unico padrone di casa. L’Assemblea del partito all’hotel Ergife a Roma è ripartita da dove era rimasta incagliata, ovvero la non analisi della ...

BOSCHI & BERLUSCONI INSIEME/ Il nuovo partito "stile Vanzina" che guiderà i moderati : Potrebbe essere Maria Elena BOSCHI a riunire sotto un'unica bandiera (per la verità malconcia) i moderati italiani, d'intesa con BERLUSCONI? Parrebbe di sì.

Matteo Renzi fa un nuovo partito con i delusi di Forza Italia? Lui tira dritto : “Lei ha dei problemi” : Poche parole, niente risposte da parte di Matteo Renzi. Né sul suo futuro personale, dopo le indiscrezioni sul possibile “programma televisivo su Firenze da condurre”, secondo le parole del produttore Lucio Presta. Né sul destino del Pd, con le voci sul possibile lancio alla prossima Leopolda di un nuovo soggetto politico, da costruire con Forza Italia o almeno con i moderati azzurri che vogliono sfuggire all’opa di Salvini. ...

Ecco quanto vale (e come sarebbe) il nuovo partito renziano : E dopo l’atteso ballottaggio di questa ventata amministrativa si (ri)fanno i calcoli. C’è, come sempre, chi gongola e chi, la maggior parte, si lecca le ferite. Tra questi c’è soprattutto il partito democratico che è quasi scomparso dalle torte dei grafici. Da quel famoso 41 per cento delle ultime Europee al (quasi) nulla: il problema del centrosinistra esiste davvero. E il problema, secondo molti, “è” il ...

Un sondaggio gela Renzi : il suo nuovo partito vale il 4% : ... quando i No travolsero nel referendum il progetto di innovazione costituzionale su cui aveva investito il proprio patrimonio politico, si ripercuoterebbe su una nuova impresa politica che venisse ...

Elezioni Slovenia - partito anti-migranti vicino a Orban arriva al 25% : avrà incarico di formare il nuovo governo : Anche in Slovenia le ultime Elezioni hanno sancito l’ascesa delle posizioni nazionaliste e conservatrici. Il partito democratico sloveno (Sds) ha superato il 25% delle preferenze alle politiche anticipate di domenica e il presidente Borut Pahor ha annunciato che conferirà l’incarico di formare il nuovo governo al leader Janez Jansa. “Anche se non sono soddisfatto, deve essere rispettato il risultato elettorale”, ha detto Pahor. ...

Matteo Salvini - l'indiscrezione : nasce il suo nuovo maxi-partito - così si mangia Silvio Berlusconi : In queste ore di caos, è Matteo Salvini l'unico a mantenere la calma. I balletti patetici di Luigi Di Maio e Pd e la confusione politica in cui è precipitato Sergio Mattarella , trascinando a fondo Carlo Cottarelli e l'Italia intera, sembrano non toccare il leader della Lega , che continua ad avere una sola parola: voto al più ...

Pd : Orfini - Renzi vuole fare nuovo partito? Sciocchezza : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Se smentisco che Renzi voglia fare un nuovo partito? Assolutamente sì. Questa è una Sciocchezza. Nessuno di noi nè tantomeno Renzi vuole spaccare il Pd. E’ vero, noi siamo in una fase in cui un segretario si è dimesso, ma faremo un congresso presto, dopo l’estate, ed eleggeremo un nuovo segretario”. Lo ha detto Matteo Orfini a Carta Bianca su Rai3. L'articolo Pd: Orfini, Renzi vuole ...

Davvero Renzi sta preparando un nuovo partito da lanciare in autunno? : Il Governo Conte non è ancora nato e già la prima vittima potrebbe averla fatta. Non è tanto il centrodestra, la cui implosione si è verificata nel corso delle trattative, ma il Pd, grazie al tempismo con cui Matteo Renzi, deluso dagli esiti della recente assemblea nazionale del partito, si prepara a lanciare un nuovo soggetto, magari ispirato a qualche modello transalpino. In marcia, cittadini! Il sospetto ...

“Il nuovo partito di Renzi? Con quale organizzazione?” Parla Calise : Roma. Ma il nuovo partito “europeista” al quale Matteo Renzi sta lavorando può riuscire laddove il Pd non ha funzionato? Risponde Mauro Calise, politologo, studioso dei partiti personali. “Il partito personale si fonda sull’incontro fra tre fattori: il leader, la comunicazione, l’organizzazione”, di

Renzi esce dal Pd : nuovo partito nel 2019?/ ‘Modello-Macron’ per forza moderata anti populismo Lega-M5s : Renzi pronto ad uscire dal Pd per fondare nuovo partito nel 2019: un modello "alla Macron" per lanciare una forza antipopulista M5s-Lega. La provocazione di Minzolini e i possibili scenari(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:18:00 GMT)

Il nuovo partito di Matteo Renzi agita soprattutto i renziani : Roma. Il nuovo partito di Matteo Renzi, ancora in stato di progettazione, agita soprattutto i Renziani, che sul tema sono spaccati, non del tutto convinti che dar vita a un movimento alternativo al Pd sia la strada giusta. Renzi invece considera l’assemblea di sabato scorso un punto di rottura defin