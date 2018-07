“È Nadia Toffa | guardate!” Che sorpresa! Prima uscita pubblica dopo mesi | le foto

caffeinamagazine

(Di martedì 10 luglio 2018)giorni di silenzio, non soloè tornata a parlare (sui social), ma anche a farsi rivedere in pubblico. La Iena, lontana ormai dadagli schermi, continua la sua lotta contro la malattia. Un cancro che sta affrontando e combattendo con coraggio e con il supporto di migliaia di fan che non la lasciano mai sola, manifestando ad ognivirtuale tutto il loro supporto. Di recente, per esempio, è tornata su Instagram con ladi un bellissimo fiore con accanto questo pensiero: “Il loto è un fiore magico. Va aiutato ad aprirsi e cresce dal fango e lo stelo si allunga tantissimo per uscire dalla melma. Un fiore nobile che erge la testa orgoglioso. Una magia, un incanto”. Sembra una piccola poesia, quasi una metafora: come quel fiore, ancheha bisogno di rialzarsi e uscire dal pantano della malattia per ergersi in tutto il suo ritrovato splendore. Glielo ...