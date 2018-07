E' morto Carlo Benetton : È morto nelle scorse ore Carlo Benetton , 74 anni, il più giovane dei quattro fratelli. Con Luciano, Giuliana, e Gilberto fondò nel 1965 il Gruppo dell'abbigliamento, diventato poi famoso in tutto il ...

È morto Carlo Benetton - aveva 74 anni : È morto Carlo Benetton, il più giovane dei fratelli che contribuirono alla nascita del marchio di abbigliamento Benetton. aveva 74 anni ed è morto a causa del peggioramento della malattia che lo aveva interessato alcuni mesi fa. Carlo Benetton aveva The post È morto Carlo Benetton, aveva 74 anni appeared first on Il Post.