È morto Carlo Benetton | aveva 74 anni

E’ morto Carlo Benetton : Treviso, 10 lug. (AdnKronos) – è morto nelle scorse ore Carlo Benetton , 74 anni, il più giovane dei quattro fratelli. Con Luciano, Giuliana, e Gilberto fondò nel 1965 il Gruppo dell’abbigliamento, diventato poi famoso in tutto il mondo. Carlo Benetton attualmente era presidente della Maccarese Spa. Sei mesi fa era stato colpito da una grave malattia. Viveva a Treviso, lascia quattro figli.L'articolo E’ morto Carlo ...

