E’ finita la guerra tra Eritrea ed Etiopia

Lite Nina Moric-Belen Rodriguez - l'aveva definita 'viado''/ Saluti e baci in Tribunale - ma la guerra continua : Lite Belen-Moric, processo a Milano video, il botta e risposta in aula: la modella croata confessa di essersi sentita a sua volta diffamata dalla rivale.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 15:19:00 GMT)

Pontida 2018 - Salvini : “Avviso i mafiosi e i camorristi : la pacchia è finita. È l’inizio di una guerra” : “Da Pontida, come per i trafficanti di esseri umani, arriva l’avviso anche per i mafiosi e i camorristi: è finita la pacchia in Italia. Via. Via dalla Sicilia come dalla Lombardia. E’ l’inizio di una guerra che combatteremo con tutte le armi che la democrazia ci mette a disposizione”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dal palco di Pontida, dopo aver duramente stigmatizzato la politica ...

Ecco com’è finita la grande guerra dei brevetti tra Apple e Samsung : (Foto: Getty Images) Ora è ufficiale: si è conclusa la guerra dei brevetti che ha visto coinvolte, negli ultimi sette anni, Apple e Samsung. La lunga querelle legale si è chiusa con uno storico accordo tra i due giganti tech, leader mondiali nella produzione di smartphone. E proprio il design (e alcune funzionalità) dei telefoni di casa Apple è stato, in questi anni, il cuore della contesa: la casa di Cupertino infatti aveva accusato i coreani ...

finita la guerra di Corea ? : Anche superata la prova dei sessanta secondi ai due resta comunque il problema di presentare al mondo un risultato d'impatto. In attesa della denuclearizzazione, potrebbero intanto impegnarsi ad ...

La guerra tra Juve e Lazio è finita : parte la trattativa per Milinkovic Savic : Intanto dall'entourage di Milinkovic Savic continuano ad arrivare importanti segnali d'apertura, quel like su Instagram del giocatore messo e subito rimosso ha in ogni caso fatto il giro del mondo ...

GEORGOFILI - 25 ANNI FA LA STRAGE A FIRENZE/ Gabrielli (capo Polizia) : "Guerra contro la mafia non è finita" : GEORGOFILI, 25 ANNI fa la STRAGE a FIRENZE, Galleria degli Uffizi: attentato terroristico di Cosa Nostra con una autobomba nella notte tra 26 e 27 maggio 1993(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 21:21:00 GMT)

Un altro 23 maggio : la guerra non è ancora finita - ma non siamo sconfitti : ... non siamo ancora definitivamente sconfitti, dobbiamo ancora batterci nella guerra contro la metastasi mafiosa, che ci mette le mani in tasca, chiedendoci il pizzo e deprimendo l'economia. La ...

Battlefield 1 celebrato in un video tributo - la guerra è finita : A oltre un anno e mezzo dalla sua uscita sul mercato, per Battlefield 1 è giunta sostanzialmente l’ora di tirare le somme. Le battaglie del primo conflitto bellico mondiale sono state in grado di portare sui campi digitali milioni e milioni di utenti provenienti da tutto il mondo, con le ambientazioni storiche dei combattimenti che sono stati finemente ricreate da DICE, una vera e propria garanzia nell’ambito degli sparatutto in prima persona. ...

Guerra finita tra Taylor Swift e Katy Perry col debutto del Reputation Tour - vera pace o strategia di marketing? (Video) : Dopo tre anni di faida a colpi di ballerini contesi, frecciate via social e dichiarazioni al veleno nelle interviste, tra Taylor Swift e Katy Perry sembra essere scoppiata la pace. La Guerra tra le due è davvero finita o si tratta soltanto di abili strategie di marketing? I fatti, che hanno dominato Twitter nella giornata di martedì, sono questi: Katy Perry ha mandato a Taylor Swift un segno di pace, letteralmente, inviandole un vero ramo ...

COREE - INCONTRO TRA KIM JONG-UN E MOON JAE-IN/ Vertice pace Nord-Sud : Trump - “la guerra è finita” : COREE, lo storico INCONTRO fra Kim e MOON. Per la prima volta da 55 anni, il presidente del Nord varca il famoso gradino che separa le due nazioni. Un colloqui sereno e cordiale(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 13:40:00 GMT)