È caduto un aereo a Pretoria | in Sudafrica | ci sono una ventina di feriti

Aereo caduto : domani autopsia pilota : ANSA, - TRENTO, 4 GIU - È prevista per domani l'autopsia del pilota morto sabato in Trentino, con lo schianto dell'Aereo da turismo su cui si trovava, in Trentino, sul monte Croce. Dovrebbe ...

Aereo caduto in Ucraina : colpa dei russi : 12.23 Fu lanciato da forze russe il missile antiAereo Buk che nel 2014 nei cieli dell'Ucraina orientale abbatté il volo di linea Mh17 della Malaysia Airlines diretto dall'Olanda a Kuala Lumpur con 298 persone a bordo. Questa la conclusione del team di investigatori internazionali che da quasi quattro anni indaga su quel disastro sulla base di un dettagliato esame di immagini video. La russia ha sempre negato un suo coinvolgimento.

Cuba - aereo caduto : morta una superstite : 6.38 E' morta anche una delle uniche tre sopravvissute allo schianto aereo di venerdì scorso all'Avana. Sale così a 111il bilancio totale delle vittime. Lo riportano i media Cubani. L'aereo, un Boeing della Cubana de Aviaciòn operato da una low cost messicana, era precipitato poco dopo il decollo dalla capitale Cubana.

aereo caduto a Cuba, 110 morti, peggior disastro dal 1989: donna naturalizzata italiana fra le vittime. Quello avvenuto ieri è uno dei più grandi disastri della storia dell'isola . I continui problemi di surriscaldamento ai motori, voli in sovrappeso, corrosione, piloti con orari di lavoro massacranti, mancanza di pezzi di ricambio ed errori nei sistemi radar dei velivoli, a sua detta, sarebbero solo alcune delle gravi problematiche mai ...

AEREO CADUTO a CUBA, 110 morti, peggior disastro dal 1989: donna naturalizzata italiana fra le vittime. Quello avvenuto ieri è uno dei più grandi disastri della storia dell'isola. Un incidente di tale portata, a CUBA non si registrava dal 1989. Sono 110 le vittime in totale, di cui solo 15 finora identificate e una scatola nera ritrovata. Tre superstiti che però, al momento, difficilmente potranno raccontare quanto acCADUTO a bordo ...

Aereo caduto a Cuba - tra le vittime una donna naturalizzata italiana : Carmen aveva 50 anni : Carmen, originaria dell’isola caraibica, risiedeva a Cilavegna, nel Pavese. aveva ottenuto la cittadinanza dopo il matrimonio con un italiano. Da quanto si è appreso, la 50enne era tornata al paese d'origine per un viaggio di pochi giorni: sarebbe dovuta rientrare in Italia lunedì. Oltre cento le vittime del disastro Aereo.Continua a leggere

Cuba - trovata scatola nera aereo caduto : 22.50 E' stata ritrovata una delle scatole nere dell'aereo caduto dopo il decollo dall'aeroporto dell'Avana. Il ministro dei Trasporti Cubano ha detto che è in buone condizioni. Intanto è stato fornito un nuovo bilancio della tragedia: 110 morti e tre feriti. Tra le vittime anche una Cubana naturalizzata italiana, che viveva a Cilavegna, nel Pavese, insieme al marito. Era sull'isola per visitare alcuni parenti e sarebbe dovuta rientrare in ...

Aereo caduto a Cuba - un’italiana tra le vittime : abitava nel Pavese : Risiedeva a Cilavegna, nel Pavese, la donna italiana morta ieri nel disastro Aereo di Cuba. Si chiamava Carmen, aveva 50 anni, era originaria dell’isola caraibica e aveva ottenuto la cittadinanza italiana per effetto delle nozze con un uomo di Cilavegna, Massimo Navaro, 58 anni. Da quanto si è appreso era tornata al paese d’origine per un viaggio di pochi giorni, per fare visita ad alcuni parenti: sarebbe dovuta rientrare in Italia ...

Cuba - sull’aereo caduto anche una donna naturalizzata italiana Foto| Video : È nella lista dei passeggeri del Boeing 737 che si è schiantato poco dopo il decollo all’Avana. Le verifiche delle autorità Cubane non sono ancora terminate

Cuba - aereo caduto : due giorni di lutto : 9.07 Due giorni di lutto nazionale, a Cuba, per le oltre 100 vittime dell'incidente aereo avvenuto ieri all'Avana, quando un aereo della Cubana de Aviaciòn, operato da una low cost messicana e diretto a Holguìn,è precipitato poco dopo il decollo dalla capitale. I tre passeggeri superstiti, tutte donne, sono in condizioni gravissime. Una quarta persona, ricoverata in condizioni disperate in ospedale, è deceduta poco dopo.Il presidente Cubano ...

Tragico incidente aereo a Cuba - velivolo si schianta poco dopo il decollo : oltre 100 morti