Duisburg – Linea di sangue con Daniele Liotti | prossimamente il film tv per la Rai

superguidatv

: RT @pazzi_tv: ????BOOM! L'altra sera a Milano sono stati presentati altri 4 tv-movie per la prossima stagione di @RaiUno. 'Il mondo sulle spa… - _beingaunicorn_ : RT @pazzi_tv: ????BOOM! L'altra sera a Milano sono stati presentati altri 4 tv-movie per la prossima stagione di @RaiUno. 'Il mondo sulle spa… - OnceUponATeddy : RT @pazzi_tv: ????BOOM! L'altra sera a Milano sono stati presentati altri 4 tv-movie per la prossima stagione di @RaiUno. 'Il mondo sulle spa… - pazzi_tv : ????BOOM! L'altra sera a Milano sono stati presentati altri 4 tv-movie per la prossima stagione di @RaiUno. 'Il mondo… -

(Di martedì 10 luglio 2018)diè il titolo deltv diretto da Enzo Monteleone che andrà in onda sulle Reti Rai e che accenderà i riflettori sulla caccia e poi sull’arresto del colpevole del massacro avvenuto a, in Germania il 15 agosto 2007. Nel cast vi èinsieme all’attore tedesco Benjamin Sadler. La pellicola è stata prodotta dall’IterS.r.l. insieme a Rai Fiction.di: cast e trama Le riprese didihanno preso il via lo scorso ottobre. Tra Peschici e Vico del Gargano, si sono girate numerose scene. Ad essere toccate sono state altre città italiane come Foggia e Bari. Successivamente, però, il cast è volato in Serbia. Fra gli attori scelti per interpretare i due commissari coinvolti nell’indagine per la cattura del responsabile del massacro avvenuto nella città della Germania vi ...