Due teorie sulla maschera in Fortnite Stagione 5 | significati e ipotesi

(Di martedì 10 luglio 2018) Da qualche ora gli sviluppatori di, Epic Games, hanno pubblicato la prima immagine teaser della5. Come potete vedere si tratta di unae uno dei suoi occhi rappresenta uno squarcio che tutti i giocatori conoscono, quello che si è aperto nei cieli del gioco dopo il lancio del missile.Ora, non si conosce ufficialmente il significato di questa, quindi sono cominciate ad emergere diverse, alcune più plausibili altre meno, su che cosa rappresenti questa immagine. La prima dice che forse è una delle nuove skin sbloccabili. Ricorda infatti Kitsune, una bestia mitologica del folklore giapponese, nello specifico una volpe a nove code. Si chiama Tenko il nome dato a una Kitsune che è riuscita a raggiungere una forma spirituale più elevata, colei che è ascesa a livelli divini.Alcuni collegano quindi l'apparizione di strano oggetti in, ...