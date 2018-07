Dropbox mobile si aggiorna | elementi speciali e design migliorato

surface-phone

(Di martedì 10 luglio 2018) La UWP di, uno dei più famosi servizi di cloud storage, si èta ieri per Windows 10 e Windows 10introducendo una sezione dedicata aglie un miglioramento del. Changelog Aggiunto a: nuova sezione nella quale è possibile aggiungere file, immagini e file importanti;ildel menu hamburger; Font in grassetto per i titoli delle pagine; Nuova animazione per lo spostamento nelle sezioni; Fix di bug e miglioramenti generali. Screenshot Download La nuova versione diè numerata 6.0.2.0 ed è disponibile al download presso il Microsoft Store. Cosa ne pensate di questo Update? Fatecelo sapere nei commenti!(Free, Windows Store) →