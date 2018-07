Drogati di farmaci per studio e lavoro | è boom in Europa

huffingtonpost

(Di martedì 10 luglio 2018) Studenti e professionisti, in buone condizioni di salute ma sotto pressione pero esami: sono loro i potenziali consumatori diutilizzati in modo improprio per potenziare l'attenzione e la memoria, un fenomeno in crescita ancora molto poco indagato in Italia. In un'indagine condotta su decine di migliaia di persone nel mondo, il 14% degli intervistati ha dichiarato di aver utilizzato 'smart drug', almeno una volta nei 12 mesi precedenti nel 2017, rispetto al 5% del 2015, con una crescita del 9% in due anni e picchi di aumento che si registrano in."E' un problema rilevante e noto all'estero più che da noi, anche perché in Italia i dati ufficiali sono scarsi e il fenomeno non è indagato quanto dovrebbe", commenta all'ANSA Gabriele Miceli, ordinario di Neurologia presso l'Università di Trento. "Ci parla di un disagio che ci porta a esigere ...