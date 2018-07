Droga | maxi operazione Polizia a Mestre

Maxi blitz contro lo spaccio di Droga Tre arresti e licenza sospesa a un bar : Utilizzavano un bar del paese, il Golden Bar, per portare avanti la loro attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Attività parallela a quella ufficialmente condotta. In particolare secondo la ...

Fiumi di Droga in costiera amalfitana : maxi blitz all'alba - 22 arresti : Dalle prime ore dell'alba, i carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno in corso una vasta operazione di polizia giudiziaria, che interessa diversi Comuni della costiera amalfitana , del Salernitano e ...

Stroncato maxi giro di spaccio : 150 cessioni al giorno - Droga anche a minorenni : Omicidio in viale Dante 3 Cade dal soppalco e batte la testa, muore titolare di una falegnameria 4 Uccisa a coltellate: liti frequenti col marito, lei era già finita all'ospedale ma non lo aveva mai ...

Palermo : maxi piantagione di Droga in casolare abbandonato - un arresto : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) – Ennesima maxi piantagione scoperta in poco più di una settimana dai carabinieri della stazione di Palermo Villagrazia. Da alcuni giorni le pattuglie dell’Arma transitando in via Falsomiele avevano notato uno strano andirivieni dall’abitazione di Filippo Liotta, 24 anni, palermitano. L’atteggiamento guardingo dell’uomo ha fatto insospettire i militari che hanno deciso di seguirlo per ...