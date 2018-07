“Dovete sapere…” Aurora Ramazzotti | la foto social da 100mila like

caffeinamagazine

: onestamente??? i'm so proud of myself dovete sapere che odio /odio/ le mie tette sono ... .strane Però ho avuto dav… - artificialoki : onestamente??? i'm so proud of myself dovete sapere che odio /odio/ le mie tette sono ... .strane Però ho avuto dav… - wolftkgdr : RT @allitkgdr: amici dovete sapere che i bambini mi fannonpiangere in maniera esagerata già normalmente ma questa volta il pianto è amplifi… - EndCent : Roger Waters - tutto quello che dovete sapere per il concerto al Lucca Summer Festival ?????? #RogerWaters… -

(Di martedì 10 luglio 2018) “Oggi è un giorno importante per l’umanità. Mi sono laureata!”. Volata a Londra per assistere alla cerimonia e festeggiare l’amica Sara Daniele, la figlia dell’indimenticabile Pino e Fabiola Sciabbarrasi c’erache a margine di un abbraccio alla “dottoressa”, scrive: “Sono fiera di te che oggi chiudi un capitolo, anzi… chiudi proprio un libro per iniziare a scriverne un altro. Spero con la consapevolezza di avermi sempre al tuo fianco. Ti voglio bene sorella!”. Congratulazionianche da Marica Pellegrinelli. Su Instagram condivide questo bel momento, nonostante l’assenza del papà: “Sono molto fiera di questo traguardo – ha scritto – perché ho iniziato il percorso universitario in un periodo non molto felice, ma con la determinazione ed il sorriso tutto si può ...