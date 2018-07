Dopo Piazza San Marco | il blues di Zucchero all’Hyde Park di Londra per un evento

Mondiali Russia 2018 – In piazza come allo stadio - la delusione dei tifosi della Colombia Dopo l’eliminazione [GALLERY] : Grande delusioner peri tifosi della Colombia dopo l’eliminazione da Russia 2018 per mano dell’Inghilterra: la tristezza sui volti è uguale tanto nelle piazze quanto allo stadio Ieri notte la Colombia è arrivata ad un passo dai quarti del Mondiale di Russia 2018. La nazionale sudamericana si è fermata solo ai calci di rigore contro l’Inghilterra di Kane. Grandissima la delusione che ha accomunato i tifosi presenti allo ...

Giorgia Meloni contro Aida Nizar Dopo il tuffo nella Fontana di piazza di Navona : "Indecente e ignorante" : La leader di Fratelli d'Italia condanna il gesto dell'ex concorrente del Grande Fratello: "Le propongo un anno di lavori socialmente utili per ripulire le strade di Roma"

Barbara d’Urso - duro attacco contro Aida Dopo il bagno nella fontana di piazza Navona : Barbara d’Urso striglia ancora la sua “creatura” Aida Nizar dopo il nuovo colpo di testa pubblicato sui social....

Dopo la Fontana di Trevi - Aida Nizar fa il bagno nella fontana di Piazza Navona : Dopo le polemiche nate all'interno della casa del Gf Nip e Dopo il bagno nella fontana di Trevi , Aida Nizar torna a far discutere. Come? La showgirl spagnola ha fatto il bagno nella fontana dei ...

Aida Nizar : Dopo la Fontana di Trevi - bagno nella fontana di Piazza Navona VIDEO : Aida Nizar del Grande Fratello: prima il bagno nella fontana di Trevi, adesso in quella di Piazza Navona Aida Nizar è una concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso. Non sono passate molte settimane da quando la spagnola si è beccata una multa per aver fatto il bagno nella fontana di Trevi […] L'articolo Aida Nizar: dopo la fontana di Trevi, bagno nella fontana di Piazza Navona VIDEO ...

“Ragazzi…”. E Michelle spiazza tutti così. Dopo lo champagne è video show sui social : fan impazziti : Capelli al vento o capelli raccolti, davanti al mare o al tramonto. Michelle Hunziker incanta Instagram: sui social la showgirl posta due foto da Sorrento e subito fa il pieno di “mi piace”. Tra gli impegni televisivi e la famiglia, Michelle è anche piuttosto attiva sui suoi account social. Proprio ieri sera la conduttrice di ”Vuoi scommettere?” ha pubblicato un video che ha fatto ‘colpo’ sui suoi ...

Piazza Affari apre in netto rialzo - +1 - 3% - Dopo accordo Ue : Milano, 29 giu. , askanews, Apertura in netto rialzo per Piazza Affari dopo i cali di ieri e l'accordo raggiunto nella notte a Bruxelles sui migranti da parte dei leader dell'Europa a 28. L'indice ...

Spagna : migliaia in piazza a Madrid Dopo liberazione 'Branco' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Borse - Piazza Affari spinta su dai petroliferi Dopo le decisioni OPEC : (Alliance News) - A Piazza Affari sono i petroliferi a trainare al rialzo il FTSE Mib venerdì, dopo che l'OPEC ha deciso all'unanimità di...

Mondiali - delirio in piazza a Zagabria Dopo il trionfo della Croazia sull’Argentina : “altro che Francia ’98 - stavolta siamo da finale” [GALLERY] : 1/33 AFP/LaPresse ...

“Belen sta con lui”. Dopo il gossip sulla crisi con Iannone - il gesto che spiazza : Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati: il gossip (bomba) era stato dato per certo dai vari siti di gossip. Poco Dopo lei era stata pizzicata tutta sorridente in compagnia dell’ex marito Stefano De Martino. I due, oltre ad aver passeggiato insieme, erano anche andati al ristorante insieme. Si sa che tra la showgirl e il ballerino i rapporti ormai sono sereni: i due, per il bene del piccolo Santiago, hanno deciso di superare le ...

Roma - la «maledizione» di piazza Venezia colpisce anche Remo : Dopo Spelacchio diventa un ramo secco anche la pianta sotto la Lupa : dopo Spelacchio l'aiuola di piazza Venezia miete un'altra vittima: si tratta di Remo. Sì, il gemello di Romolo, allattato dalla Lupa fatta con le piante di bosso si è seccato....

Giù lo spread - Piazza Affari tira il fiato Dopo la corsa : Mentre l'attenzione degli investitori è puntata sui due appuntamenti internazionali delle prossime ore - il Comitato federale della Fed di domani e il Direttivo della Bce di giovedì, da cui potrebbe ...

Barbara D'Urso - è successo Dopo anni : la frase per Avanti un altro ha spiazzato tutti : Per beneficenza si fa di tutto e si può anche sotterrare l'invisibile ascia di guerra che Paolo Bonolis e Barbara D'Urso avrebbero reciprocamente alzato da anni. Il miracolo si è compiuto ieri sera su ...