Dobbiamo parlare della Russia ai Mondiali

Lavoro - Mallegni (FI) vs Cremaschi : “Non faccia il comunista - mi lasci parlare. Basta col posto fisso - Dobbiamo farla finita” : Bagarre a L’Aria che Tira Estate (La7) tra Giorgio Cremaschi , sindacalista ed esponente di Potere al Popolo, e Massimo Mallegni , senatore di Forza Italia. Cremaschi denuncia la sempre maggiore precarietà nel Lavoro e sottolinea: “Sono 30 anni che si sta spiegando che è progresso una cosa che invece ci sta portando indietro. E’ una marcia indietro dei diritti sociali, in nome della produttività e della competitività. Ed è stata ...

Merkel - segnale all'Italia : " Dobbiamo parlare direttamente - senza insinuazioni" : La Cancelliera invita tutti a trattare con moderazione il neo insediato governo di Roma ricordando però che l'Europa si basa su "regole certe e cooperazione".Venerdì e sabato al G7 in Canada il primo incontro con il premier Conte

Merkel all'Italia : Dobbiamo parlare direttamente - senza insinuazioni - 'In Ue regole certe ma anche cooperazione' : "Germania e Italia dovrebbero parlare gli uni con gli altri, invece di parlare gli uni degli altri, e non iniziare la comunicazione in modo indiretto con insinuazioni e congetture". Lo ha detto Angela ...