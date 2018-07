notizie.tiscali

: Dl dignità: da Colle nessun impedimento: In ambienti di governo si conferma invio a breve - sherlock5stelle : Dl dignità: da Colle nessun impedimento: In ambienti di governo si conferma invio a breve - ansa_it : Dl dignità: da Colle nessun impedimento - impiegatoup : RT @LabParlamento: Finestra politica. Sul Decreto #Dignità prove di tenuta per il Governo. Di Maio fa muro su modifiche. Si sgonfia la sali… -

(Di martedì 10 luglio 2018) ANSA, - ROMA, 10 LUG - Il Quirinale, dal vaglio delle bozze del decreto, non riscontra impedimenti alla firma del dlma è in attesa del documento bollinato per procedere: documento finale che ...