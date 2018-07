DIRETTA Tour de France 2018 | streaming video e tv Bmc all' inseguimento 4^ tappa La

Tour 2018 - la tappa di oggi La Baule-Sarzeau in DIRETTA LIVE : ... Cavendish, Greipel, Demare e Kristoff, senza dimenticare l'azzurro Colbrelli, beffato di pochi centimentri dal campione del mondo a La Roche sur Yon.

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : quarta tappa La Baule-Sarzeau. Riparte la sfida tra Sagan e Gaviria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Tour de France 2018: La Baule-Sarzeau, 195 chilometri totalmente pianeggianti nella Loira. La Grande Boucle Riparte con una frazione che non dovrebbe riservare particolari sorprese e che si dovrebbe concludere con una volata di gruppo, una sorta di giornata di trasferimento dopo la cronometro a squadre che ha riscritto la classifica: oggi i big non dovrebbero correre grossi pericoli ...

LIVE Tour de France - quarta tappa in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Dopo il primo grande scossone nella graduatoria generale a seguito della cronosquadre di Cholet, la quarta tappa del Tour de France 2018 presenta nuovamente un arrivo adatto ai velocisti. Da La Baule a Sarzeau per un totale di 195km, una frazione abbastanza lunga ma non impegnativa per gli uomini di classifica salvo imprevisti; per gli sprinter invece si tratta della terza occasione per ottenere il successo individuale nella 105a edizione della ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : terza tappa - cronometro a squadre Cholet. Froome e Porte favoriti - Nibali in difesa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Tour de France 2018, una cronometro a squadra di 35,5 chilometri che sarà subito determinante per le sorti della classifica generale. La Cholet-Cholet è il primo vero spartiacque di questa edizione della Grande Boucle: gli uomini di classifica si daranno battaglia in questa attesissima prova contro il tempo che darà uno scossone importante alla situazione venutasi a creare dopo ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : terza tappa - cronometro a squadre. Sfida totale tra i big : Froome deve rimontare su Nibali! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Tour de France 2018, una cronometro a squadra di 35,5 chilometri che sarà subito determinante per le sorti della classifica generale. La Cholet-Cholet è il primo vero spartiacque di questa edizione della Grande Boucle: gli uomini di classifica si daranno battaglia in questa attesissima prova contro il tempo che darà uno scossone importante alla situazione venutasi a creare dopo ...

LIVE Tour de France - terza tappa in DIRETTA : come vedere la cronometro a squadre in tv e streaming. La startling list - il programma e gli orari su Rai ed Eurosport : Primo snodo fondamentale per quanto riguarda il Tour de France 2018. Dopo le prime due frazioni, che si sono concluse in volata, si inizia a far sul serio con la cronometro a squadre di Cholet. 35.5 chilometri che stravolgeranno sicuramente la classifica generale: cambierà quasi certamente ancora una volta la Maglia Gialla e gli uomini di classifica dovranno stare attentissimi a non perdere troppo dai rivali. Classica pianura Francese, con ...

