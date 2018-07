Dieci anni senza Gianfranco Funari | insostituibile scorretto

L'alert di Visco al governo gialloverde : "Prudenza - siamo più vulnerabili di Dieci anni fa" : La stella polare che deve guidare chi ha in mano l'agenda economica del Paese si chiama equilibrio. Niente azzardi. Servono, al contrario, prudenza e lungimiranza. Dal palco dell'assemblea annuale dell'Abi, il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, lancia un chiaro alert al governo gialloverde: occorre porre "attenzione all'equilibrio dei conti pubblici e alla necessità di tenere sotto controllo la dinamica del rapporto tra ...

Lavoratori stranieri - sono 5 milioni Tasso di occupazione da record Il boom negli ultimi Dieci anni : Nell'ultimo decennio aumentati di 1,8 milioni i Lavoratori stranieri in Italia. Edilizia, pulizie e cura degli anziani sono i settori che contribuiscono a garantire ai Lavoratori stranieri regolari un Tasso di occupazione maggiore (60,6%) rispetto a quello degli italiani (57,7%). Segui su affaritaliani.it

Andrea Damante : "Tra Dieci anni spero di avere una famiglia e figli" : Andrea Damante ha deciso di raccontare ai suoi fan qualcosa in più di se stesso: l'agenzia The One Celebrity , che rappresenta l'ex tronista di Uomini e Donne, ha pubblicato un video del giovane, il ...

Andrea Damante : "Tra Dieci anni - spero di avere una famiglia e due-tre figli..." : Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip, è recentemente apparso sul settimanale Chi, nuovamente insieme a Giulia De Lellis, colei che, perlomeno ufficialmente, risulta essere ancora la sua ex fidanzata, in atteggiamenti inequivocabili.In un video pubblicato dalla sua agenzia The One Celebrity, Andrea Damante ha parlato un po' di sé, svelando anche i suoi progetti per il ...

Twilight - Dieci anni dopo : che fine hanno fatto gli attori? : Il 21 novembre 2008 Twilight sbarcò nei cinema americani e, da lì, passò poi a conquistare tutti i botteghini del mondo. Il primo film della saga che adatta per il grande schermo i romanzi – già best seller – di Stephenie Meyer su vampiri, licantropi e storie d’amore teoricamente impossibili finì per incassare quasi 400 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un costo di soli 37: tutto ciò lo trasformò in un ...

Dieci milioni di passeggeri in tre anni per Flixbus in Italia : Milano, 5 lug., askanews, - Oltre Dieci milioni di persone trasportate, più di 300 città collegate e oltre 1.500 posti di lavoro creati in tre anni nelle 60 aziende partner, più 70 interni. Sono i ...

Fonte Nuova - arrestato ricercato da oltre Dieci anni in tutta Europa : arrestato dai carabinieri di Fonte Nuova (Roma) un uomo ricercato da oltre dieci anni in tutta Europa, che deve scontare 27 anni di pena per truffa, riciclaggio, evasione fiscale e possesso di documenti falsi. Si tratta di Nicolae Marius S., cittadino romeno di 43 anni.I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia - Divisione Sirene, hanno dato esecuzione a quattro ...

Denis Verdini è stato condannato in appello a sei anni e Dieci mesi per bancarotta nel caso del Credito Cooperativo Fiorentino : L’ex coordinatore di Forza Italia Denis Verdini è stato condannato in appello a sette anni e dieci mesi di carcere per bancarotta nell’ambito di un’indagine sul Credito Cooperativo Fiorentino, una banca di cui era stato presidente. In primo grado Verdini The post Denis Verdini è stato condannato in appello a sei anni e dieci mesi per bancarotta nel caso del Credito Cooperativo Fiorentino appeared first on Il Post.

Le Ztl in centro a Ravenna passeranno dal 36 all'84 percento - entro Dieci anni - : Come si passa dal 36 all'84 per cento di zone a traffico limitato in centro storico? È scritto nero su bianco nel Pums, il piano della mobilità urbana sostenibile, che sarà discusso oggi, 3 luglio, in ...

10 anni di App Store : l'Italia è nella top Dieci per numero di download - ma non per la spesa - : Al di là di questo fattore, il report completo fornisce statistiche e curiosità del mondo delle app in App Store. Si scopre, ad esempio, che sono i giochi a rappresentare il business più importante ...

Dieci anni di Sky Sport 24 - il tg sportivo di Sky sempre acceso con una nuova veste grafica : Da oggi Sky Sport si rinnova: nuovo look e nuovi canali per un’offerta di Sport mai così esclusiva, la più ricca di sempre per numero di eventi e varietà di contenuti, da vivere anche in 4K HDR con Sky Q. Tante le novità, a partire dal tg Sportivo: sul 200 infatti...

Dieci anni d'incontri con le stelle : Giunge alla decima edizione ' Dal Cosmo alla Parola ', manifestazione annuale di scienza, poesia e musica ospitata dal Circolo Astrofili Talmassons al locale osservatorio astronomico . Quest'anno l'appuntamento è per sabato 30 giugno , alle 21, fra il verde alla periferia del ...

Salvini 'I 50 milioni della truffa sui rimborsi elettorali Spesi in Dieci anni' : ROMA - 'I soldi che dicono che abbiamo sottratto? Non ci sono quei 50 milioni, Repubblica sta cercando quei soldi in Svizzera, in Lussemburgo... Fate inchieste su cose vere, non perdete il vostro ...