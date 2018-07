Dia Catania | arresti per buco da 10 milioni in casa di cura per anziani

Catania - per cantare lascia la seDia a rotelle 'La musica mi rende viva' : ... 29 anni, che per cantare ha lasciato la sua carrozzina e si è fatta sorreggere da Stefania Licciardello, presidente dell'associazione culturale Nèon, che organizza spettacoli teatrali in cui attori ...

Catania. Operazione della GuarDia di Finanza 8 arresti : Operazione della Guardia di Finanza a Catania. I finanzieri hanno arrestato 8 persone. Una nona invece è stata interdetta. L’Operazione

Federazione Diabete Sicilia : assemblea a Catania : E' stata soprattutto una giornata di confronto per le numerose Associazioni che compongono la Federazione. Si è parlato anche del nuovo dispositivo

Catania - inseDiamento del sindaco Pogliese : presente Valentina Spadaro : insediamento del sindaco di Catania, Salvo Pogliese, a Palazzo degli Elefanti, presente anche la giovane dirigente ragusana Valentina Spadaro

Migranti - a Catania sbarcano in oltre 900 con nave GuarDia costiera : Migranti, a Catania sbarcano in oltre 900 con nave Guardia costiera L'imbarcazione "Diciotti" ha portato in Sicilia le persone salvate in diverse operazioni di soccorso al largo della Libia. A bordo oltre 200 minorenni e 4 donne incinte. Ritrovata una coppia di somali morta abbracciata Parole chiave: ...

Catania - arrivata al porto la nave della GuarDia Costiera con 932 migranti : È arrivata intorno alle 7 di mercoledì mattina nel porto di Catania la nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, con a bordo 932 migranti salvati negli ultimi giorni durante sette operazioni di soccorso al largo della Liba. Nell’imbarcazione ci sono anche due cadaveri recuperati duranti gli interventi di salvataggio, mentre cinque persone, quattro donne incinte e un minorenne, sono stati già trasferiti in elicottero negli ospedali di ...

Droga - GuarDia di finanza sequestra 10 tonnellate di hashish su nave a Catania : 9 arresti : Oltre 10 tonnellate di hashish e l’ex peschereccio oceanico ‘Quest’ battente bandiera Paesi Bassi che le trasportava sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza a Catania. Durante l’operazione le Fiamme gialle hanno anche arrestato i 9 componenti l’equipaggio della nave. I provvedimenti sono stati convalidati ieri dal Gip. L’operazione, coordinata dalla Dda della Procura etnea, è stata eseguita da militari ...

Digikiosk - un totem multimeDiale all'Aeroporto Fontanarossa di Catania : SAC - Società Aeroporto Catania informa che nell'area Arrivi dell'Aeroporto di Catania, l'AD Nico Torrisi , ha acceso il Digikiosk , un totem multimediale che, tramite una consultazione "touch", ...

Vincitore The Voice of Italy 2018/ Chi ha vinto? Maryam Catania : "Ora torno a casa a stuDiare" : Vincitore The Voice of Italy 2018: Maryam Tancredi è la più votata di questa edizione davanti a Beatrice Pezzini. La soddisfazione del suo coach Al Bano.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 22:50:00 GMT)