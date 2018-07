Di Maio sulla Rai | ' E' un' azienda con 15mila dipendenti che esternalizza gran parte dei

Luigi Di Maio : 'L'inchiesta sulla Lega? Credo a Matteo Salvini'. Crisi di nervi per Marco Travaglio? : In un'intervista concessa a Repubblica , Luigi Di Maio assesta un metaforico schiaffone al suo capo-ultrà, il direttore del Fatto Quotidiano , Marco Travaglio . Già, perché si parla di magistratura e, ...

Partita la trattativa sulla flessibilità. Di Maio lancia la strategia - Savona testa d'ariete : Il governo ha un piano per scalare le ventose vette dell'alta società bruxellese e strappare sul versante flessibilità un sostanzioso sconto per poter mettere in campo in autunno una nota di aggiornamento al Def e – soprattutto – una legge di stabilità che non si risolvano solamente in un'affannosa ricerca della dozzina di miliardi che occorrono per disinnescare l'aumento dell'Iva.Oltre a un piano, c'è ...

Lavoro : Di Maio annuncia maggiori controlli sulla legge 104; "basta abusi" : Potenziare i controlli sulla legge 104. È l'impegno assunto dal ministro al Lavoro e allo Sviluppo economico Luigi Di Maio, il quale si è detto d'accordo con le dichiarazioni in merito del presidente dell'Inps Tito Boeri. "Ho apprezzato e faccio mio l'auspicio (del presidente Boeri ndr) - ha detto alla presentazione del Rapporto annuale Inps alla camera dei Deputati - su un più forte controllo sulla ...

Match su Rai e nomine in scadenza - Di Maio tenta il rilancio sulla Lega e punta sulla Gabanelli : Per arginare la ruspa di Matteo Salvini, Luigi Di Maio scende in trincea. Il leader grillino ha intenzione di fare delle nomine in Rai e in Cassa depositi e prestiti l'argine per dimostrare...

Luigi Di Maio attacca l'Ue sulla riforma del copyright - coro di proteste : La riforma del copyright rappresenta "un grave pericolo" che arriva "direttamente dall'Ue", attraverso "due articoli che potrebbero mettere il bavaglio alla rete". Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, dice no alla cosiddetta 'link tax': "ci opporremmo con tutte le nostre forze, a partire dal Parlamento europeo" e, se la direttive dovesse essere rimanere così com'è, "siamo anche ...

Scontro Tajani-Di Maio sulla riforma copyright : È Scontro tra il governo e il Parlamento europeo sulle nuove norme che si appresta a varare Strasburgo sul copyright. Ed è Luigi Di Maio a mettere in guardia l'Europarlamento sul provvedimento che verrà votato il prossimo 4 luglio: "L"Unione europea ha preparato un bavaglio per limitare la libertà di espressione dei cittadini", ha affermato il ministro per lo Sviluppo economico nel corso del suo intervento all"#Internet Day 2018. Il ministro ...

MIGRANTI - PREMIER CONTE SULLA BOZZA UE/ “Ho sentito la Merkel - sarà accontanata”. Esultano Salvini e Di Maio : MIGRANTI, il PREMIER CONTE SULLA BOZZA Ue: “sarà accantonata”. Il ministro Matteo Salvini minaccia: “O la cambiano o diciamo no”. Domenica l'atteso vertice informale(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 17:41:00 GMT)

Salvini che scommette sulla pancia degli italiani mentre si mangia Di Maio : (Foto: Lapresse) A che gioco sta giocando Matteo Salvini? Risposta: a un gioco molto vantaggioso. Perché è di quelli che gli scienziati definirebbero “win win”: comunque vada, sarà (un) successo. Ma solo per se stesso. Non, come vorrebbe la teoria dei giochi, per tutti i soggetti coinvolti nella disavventura di governo. La strategia: fornire, una dietro l’altra, senza sosta, presunte “risposte” al Paese (per ora solo risposte, l’unico atto ...

Di Maio : 'Bene che Salvini abbia smentito sulla schedatura dei rom' : "Mi fa piacere che Salvini abbia smentito qualsiasi ipotesi di censimento, registrazione o schedatura: se una cosa non è costituzionale non la si può fare". Lo ha detto Luigi Di Maio riferendosi alle ...

Rider - la retromarcia di Di Maio. Tavolo di confronto sulla gig economy : Il ministro all’uscita dall’incontro con Foodora e altre piattaforme: «È andata bene, ora Tavolo di contrattazione. Se non va, interverremo con la nostra norma». Soddisfatte le aziende. Il Sole 24 Ore aveva visionato in anticipo la bozza del decreto dignità, con novità come l’istituzione del salario minimo e l’indennità mensile. Ora il documento potrebbe cambiare...

Tim - Di Maio annuncia accordo sulla vertenza. "Ora la parola ai lavoratori" : 'In queste ore abbiamo chiuso l'accordo sulla trattativa Tim che sarebbe scaduto lunedì notte lasciando in cassa integrazione circa 30 mila lavoratori e senza fornire alcuna risposta concreta'. Lo ha ...

Sull'immigrazione M5s schiacciato sulla Lega. Conte - Di Maio e Toninelli sposano la linea Salvini : Nel primo pomeriggio Luigi Di Maio scende nella barberia della Camera. Mezz'ora di seduta, una ventina di giornalisti ad attenderlo. Quando esce, si infila velocemente dentro l'ascensore che lo porta al palazzo dei gruppi. Non mezza parola. Tempo una manciata di minuti ed eccolo palesarsi su Facebook. E rispondere da quella tribuna alle domande sull'imbarcazione Aquarius, 629 persone a bordo, alla quale il tandem Matteo Salvini – Danilo ...

Aquarius - M5s difende chiusura porti. Di Maio : “Immigrazione non più business”. E Fico : “Siamo sulla strada giusta” : “E’ il segno di un nuovo vento di solidarietà e condivisione che spira in Europa su questa emergenza”. Non c’è solo Matteo Salvini a esultare per la scelta della Spagna di accogliere la nave Aquarius con i 629 migranti a bordo. Danilo Toninelli, ministro M5s alle Infrastrutture, in una nota ha ringraziato il premier Pedro Sanchez per l’offerta d’aiuto. “Ci siamo insediati da pochi giorni e già la musica ...

Di Maio : l'Iva non aumenterà. Evasione - invertiamo onere prova. E sulla Nato : non saremo supini : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio si rivolge ai commercianti e assicura: l'Iva non aumenterà. Oggi, all'assemblea di Confcommercio a Roma, Di Maio ha scandito:...