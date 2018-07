Destiny 2 | Bungie parla in un video della scelta di uccidere Cayde-6 nel DLC I Rinnegati

Come funzioneranno le collezioni in Destiny 2 I Rinnegati - dettagli da Bungie : L'espansione Destiny 2 I Rinnegati porterà con sé diverse novità. Tra queste c'è il nuovo sistema delle collezioni, illustrato nel dettagli da Bungie sul sito ufficiale. Il sistema delle collezioni è un nuovo modo per i giocatori di tenere traccia di tutti gli oggetti che hanno ammassato durante il corso del gioco. L’investment designer di Bungie, Matt McConnell, ha quindi svelato alcuni dettagli sul nuovo sistema. Prima di tutto ha spiegato ...

Problemi Destiny 2 con un ornamento - rimosso per il momento da Bungie : L'impegno che Bungie sta profondendo per rendere Destiny 2 un titolo godibile sotto tutti i punti di vista è innegabile: negli ultimi mesi lo sviluppatore che curò la serie Halo si è infatti rimboccato le maniche e, dopo le numerosissime pungolature ricevute da una community decisamente amareggiata, ha provato a porre rimedio alle numerose defaillance “tecnico / tattiche” dello sparatutto in salsa sci fi. Ovviamente la strada per tornare nei ...

Destiny 2 pronto al riscatto - una storia che si ripete per Bungie? : Il futuro di Destiny 2 è pronto a essere riscritto nel mese di settembre: il periodo che da ufficialmente il via all'autunno sarà infatti cruciale per quanto concerne l'avvenire dello sparatutto in salsa sci fi di Bungie, con l'Anno Due dei contenuti che rappresenterà la prova del nove (o le prove dei nove? Ndr) per capire se un reale futuro il titolo ce l'avrà ancora. L'esborso economico richiesto da Bungie per la nuova espansione di Destiny ...

Bungie presenta I Rinnegati - il primo DLC dell'Anno 2 di Destiny 2 : Nel corso di una lunga diretta che è attualmente ancora in corso mentre vi scriviamo questa notizia, Bungie ha presentato ufficialmente I Rinnegati, la nuova espansione di Destiny 2 che aprirà l'Anno 2 del gioco il 4 settembre 2018.I Rinnegati rivoluzionerà molti aspetti di Destiny 2, aggiungerà tantissimi contenuti come una nuova modalità PvE/PvP e nuove super abilità oltre, ovviamente, a una incursione completamente inedita. Faranno il loro ...

Non solo Destiny 2 : Bungie pronta a espandersi verso nuovi orizzonti : Mantenere ai vertici delle classifiche di vendita un titolo del calibro di Destiny 2 non è di certo opera semplice, soprattutto tenendo bene in considerazione tutte le polemiche sopraggiunte dopo il lancio del gioco sul mercato. Bungie ovviamente si è sapientemente rimboccata le maniche (forse da biasimargli c'è solo il ritardo con cui l'ha fatto, ndr) e sta provando a rimediare a tutte le problematiche segnalate nel corso dei mesi dalla massa ...

Bungie svelerà ufficialmente l'Anno 2 di Destiny 2 la prossima settimana : Destiny 2 è stato rilasciato quasi 9 mesi fa, i giocatori hanno avuto un po' di tempo per scoprire cosa l'universo del gioco ha da offrire, ma sembra che ulteriori contenuti siano in arrivo mentre Bungie si prepara per il secondo anno di gioco.Come riporta Dualshockers, lo sviluppatore Bungie ha annunciato che rivelerà ufficialmente l'"Anno 2" di Destiny 2, e cosa ci sarà in serbo per il titolo, attraverso un livestream in programma la prossima ...

Destiny 2 si prepara al reveal dell’Anno Due - i piani di Bungie : Importanti novità in merito a Destiny 2 sono pronte a essere rivelate nel corso della prossima settimana, con Bungie che lavora alacremente per riuscire a sorprendere la propria community. Secondo quanto pubblicato dagli sviluppatori all'interno del proprio blog ufficiale infatti, è il 5 giugno la data da segnare in rosso sul calendario, con i contenuti dell'Anno Due di Destiny 2 che saranno finalmente rivelati ufficialmente attraverso il canale ...

Problemi Destiny 2 con le ricompense del Cala la Notte - Bungie risponde : Che Destiny 2 ce la stia mettendo tutta per ritornare nei cuori dei propri fan storici è fuori discussione. Tante le strade intraprese da Bungie nel corso di questa prima parte del 2018, con lavori di correzione della propria rotta che avevano lo scopo di riportare la grande mole di utenza precedente a solcare nuovamente le rotte interplanetarie dello sparatutto in salsa fantascientifica. Ovviamente si tratta di un percorso lungo e tortuoso – e ...

Problemi Destiny 2 con gli engrammi del Clan - rassicurazioni da Bungie : L'approdo sugli store digitale de La Mente Bellica, seconda espansione di Destiny 2 inclusa nel primo Season Pass del gioco, ha un po' smosso una situazione che risultava essere ristagnante ormai da troppi mesi. I giocatori del titolo sviluppato dai ragazzi di Bungie erano infatti curiosi di vedere quali sarebbero state le mosse operate dallo studio per ripristinare l'egemonia videoludica dello sparatutto in salsa Sci Fi, e il risultato ha ...

Destiny 2 : Bungie rivela orario di disponibilità e ulteriori dettagli della nuova espansione La Mente Bellica : Domani è il grande giorno per tutti gli appassionati di Destiny 2, che potranno finalMente cimentarsi con La Mente Bellica, la seconda, attesa espansione per l'apprezzato titolo sviluppato da Bungie. Il nuovo DLC racconterà l'inedita storia di Ana Bray e aggiungerà tantissimi nuovi contenuti tra attività, armi ed equipaggiamenti.L'espansione sarà disponibile a partire dalle 20 di domani 8 maggio 2018, e si concentrerà sulla figura di Ana Bray, ...