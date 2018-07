Decreto dignità | i voucher mettono in crisi Salvini e Di Maio

Cosa rimarrà del Decreto dignità dopo la guerriglia parlamentare : Non sarà il predominio assoluto di Salvini a far cadere il governo gialloverde. Non sarà nemmeno l'inconsistenza del Premier, la sua straordinaria abilità di rendersi invisibile, che in un cartoon della DreamWorks andrebbe benissimo, a sfarinare l'alleanza populista.Sarà il parlamento, tempio sacro e intoccabile dell'ideologia grillina, a mettere i bastoni tra le ruote al presunto governo del cambiamento. Per il ...

Pressing leghista sul Decreto dignità. Galli - il vice di Di Maio : "È insufficiente - va integrato" : Si intensifica il Pressing leghista per modificare il decreto Dignità. Dalle colonne del Foglio è lo stesso vice di Luigi Di Maio, il leghista Dario Galli, a definire "insufficiente" il decreto e auspicare delle modifiche:"Il decreto elaborato da Di Maio non è sufficiente", afferma Galli. Il motivo principale? "L'aggravio contributivo dello 0,5 per cento sui rinnovi dei contratti a termine, che pure si aggiunge a un 1,4 per ...

Conte : “Le imprese non devono temere le norme del Decreto dignità : avrà benefici anche sui consumi” : Presidente Conte, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha detto che giovedì porterà a Innsbruck la richiesta di bloccare l’arrivo nei nostri porti delle navi impegnate nel Mediterraneo in missioni internazionali. È questa la linea del governo italiano?...

Conte : “Le imprese non devono scagliarsi contro il Decreto dignità : avrà benefici anche sui consumi” : Presidente Conte, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha detto che giovedì porterà a Innsbruck la richiesta di bloccare l’arrivo nei nostri porti delle navi impegnate nel Mediterraneo in missioni internazionali. È questa la linea del governo italiano?...

Il vice di Di Maio ci spiega perché 'il Decreto dignità è insufficiente' : Roma. Che il decreto dignità, per come è ora, "non è sufficiente", e che "va migliorato", Dario Galli lo dice a metà del colloquio. Prima, il sottosegretario leghista al Mise ci tiene a "esporre due ...

Il vice di Di Maio ci spiega perché “il Decreto dignità è insufficiente” : Roma. Che il decreto dignità, per come è ora, “non è sufficiente”, e che “va migliorato”, Dario Galli lo dice a metà del colloquio. Prima, il sottosegretario leghista al Mise ci tiene a “esporre due premesse doverose”. E sia. “Primo: in campo economico questi primi provvedimenti servono a dare innan

Decreto «dignità» - pressing M5S su Tria Il ministro : no a un annuncio al giorno : La scelta del direttore generale del Tesoro e il nodo delle coperture per il Decreto dignità, a partire dalle conseguenze dello stop alla pubblicità sui giochi

Decreto dignità - Di Maio apre sui voucher - secco no all'abolizione delle causali : Nel mirino ci sono le causali previste dal Decreto Dignità varato dal Consiglio dei ministri la scorsa settimana. Attorno a queste ruota la polemica sui voucher. Andando per ordine, secondo le nuove regole, se il provvedimento del nuovo governo sarà approvato dal Parlamento, i contratti a termine potranno durare al massimo 24 mesi (e non più 36); il primo potrà essere senza causali, purché non superi 12 mesi; ...

Decreto dignità : sull'uso dei voucher si riapre lo scontro Salvini-Di Maio : Mentre si aspetta il testo del Decreto dignità approvato dal governo la scorsa settimana, che non è ancora stato firmato dal Presidente della Repubblica, riemergono le tensioni tra la Lega e il ...

Decreto dignità : sull’uso dei voucher si riapre lo scontro Salvini-Di Maio : Per il leader della Lega il Decreto è migliorabile, e i voucher servono in agricoltura, nel turismo e per il lavoro stagionale. Replica Di Maio: se si usano «per sfruttare la gente, alzeremo un muro di cemento armato»

Decreto dignità - in Parlamento battaglia su voucher e somministrazione : Causali nel mirino. Un ragionamento, più o meno esteso, sull'aggravio contributivo a carico delle aziende che rinnovano i contratti a termine. E il ritorno dei voucher...

Alti lai preventivi sul Decreto Dignità : I toni con cui è stato accolto il "decreto dignità", per la parte che riguarda gli interventi sui contratti di lavoro, sono davvero apocalittici. Le associazioni degli industriali, in coro unanime, parlano di ritorno al passato, che irrigidisce regole essenziali alla flessibilità del lavoro e farà cadere occupazione e investimenti. Temi ripresi con toni analoghi da larga parte delle opposizioni, specie del ...

Contratti a termine e somministrazione : le novità del Decreto Dignità : Infine, con specifico riferimento al mondo del lavoro, l'articolo 3, al fine di indirizzare i datori di lavoro verso l'utilizzo di forme contrattuali stabili, in modifica dell'articolo 2, comma 28 ...

Decreto dignità - Di Maio : Incentivi per chi assume a tempo indeterminato : Teleborsa, - Incentivi per chi assume a tempo indeterminato. La misura che il Governo è pronto a introdurre nel Decreto Dignità, è stata annunciata da Luigi Di Maio Ministro del Lavoro e dello ...