Dead Cells ha finalmente una data d' uscita

(Di martedì 10 luglio 2018) Solo qualche giorno fa vi avevamo presentato le edizioni fisiche di, l'apprezzato Metroidvania attualmente disponibile in Accesso Anticipato su Steam che si appresta ad affrontare una pubblicazione vera e propria per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.Nonostante il gioco non avesse ancora unad'ufficiale, queste edizioni erano messe a listino per l'agosto del 2018 e in molti pensavano che il mese estivo avrebbe segnato l'arrivo del gioco su console e PC. Oggi Motion Twin ha confermato questi sospetti, annunciando chesarà disponibile su queste piattaforme a partire dal 7 agosto 2018.Come riporta DualShockers, mentre il preorder della versione Nintendo Switch aprirà solamente il 18 luglio, quello delle versioni Xbox One e PS4 è già disponibile e coloro che lo effettuano potranno godere di un 20% di sconto sul prezzo originale.Read more…