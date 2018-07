Dazi Usa | Svizzera si rivolge a OMC

Svizzera denuncia Dazi Usa a Wto : La Svizzera è l'ottavo Paese a presentare denuncia al Wto contro i dazi statunitensi su acciaio e alluminio. In una nota del ministero dell'economia svizzero si legge che "le tariffe aggiuntive, che secondo gli Stati Uniti sono state introdotte per proteggere la sicurezza nazionale, non sono giustificate". In base al regolamento del Wto, ...

USA vs CINA/ L'antipasto pericoloso della guerra dei Dazi : Dopo la decisione degli Stati Uniti, e la risposta della CINA, si è accesa la guerra dei dazi, che potrebbe avere implicazioni con danni globali. FABIO ACCINELLI(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 06:06:00 GMT)SPILLO/ L'aiutino di Lega e M5s alla Francia (a danno dell'Italia), di A. RuffoFINANZA/ Il brutto scherzo che può arrivare dalla Germania, di G. Pennisi

Dazi : Le Maire - reagiremo se attacchi Usa : Lo ha affermato, secondo quanto riporta la Bloomberg, il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire nel corso della conferenza economica a Aix en Provence. Per Le Maire "non possiamo comprendere ...

La guerra dei Dazi tra Usa e Cina è ufficialmente cominciata : Pechino ha promesso di 'non sparare il primo colpo' nel conflitto che avrebbe danneggiato non solo l'economia cinese, ma anche quella statunitense, con ricadute sull'economia globale: alle 12.01, ...

Dazi Cina-Usa - è scontro Mondiale/ Xi Jinping a Trump : per gli orientali si tratta di bullismo commerciale : Usa-Cina, guerra Dazi su 34 miliardi di prodotti. Pechino: “bullismo commerciale”. Donald Trump contro replica: “Altri 500 miliardi di prodotti nel mirino se ci saranno delle ritorsioni"(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 18:47:00 GMT)

Le Borse guardano al lavoro Usa e resistono alla guerra dei Dazi : Per l'agenzia di rating 'la politica interna è il principale rischio' e soprattutto pesa 'l'incertezza sulla volontà del governo di proseguire nel consolidamento fiscale'. Il debito Target2 tocca ...

Mib in lieve rialzo nel giorno in cui entrano in vigore i Dazi Usa su importazioni cinesi : (Alliance News) - Piazza Affari chiude in lieve rialzo l'ultima seduta settimanale, nel giorno in cui sono entrate in vigore le tariffe statunitensi per USD34,00 miliardi sulle importazioni cinesi. La risposta della Cina...

Dazi - Russia : imposte da 25 a 40% su alcuni prodotti Usa - : questa la risposta di Mosca alle mosse di Trump su alluminio ed acciaio. Le imposte riguarderanno, tra gli altri, macchinari per la costruzione delle strade, alcune attrezzature del settore degli ...

Dazi - Pechino : "Bullismo commerciale da Usa" | Ritorsione da 34 mld e la Russia si accoda : Nel mirino delle dogane cinesi sono così finiti soia, carne, whiskey e altri alcolici e auto. Anche Mosca ha deciso di rispondere ai Dazi americani sull'alluminio e sull'acciaio annunciando l'introduzione di imposte dal 25 al 40% del valore sull'importazione di alcuni prodotti statunitensi.

