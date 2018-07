Dazi auto | Le Maire | ' Risposta collettiva e ferma'

La Merkel apre sui Dazi auto - distensione con Trump - la borsa apprezza : BERLINO - Il settore auto europeo festeggia la distensione dei rapporti con gli Stati Uniti in merito ai minacciati dazi sulle auto prodotte nel Vecchio Continente. Da Milano, a Francoforte, a Parigi..

Trump : "Auto - Dazi zero tra Usa e Ue" : Dei grandi capi dell'auto tedesca, non uno ha marcato visita: c'erano l'ad di Bmw, Harald Krüger, il ceo di Volkswagen, Herbert Diess e l'amministratore delegato di Daimler, Dieter Zetsche. Tutti pronti a rispondere alla convocazione dell'ambasciatore Usa a Berlino, Richard Grenell, e ad ascoltare la proposta che mai si sarebbero aspettati: "Azzeriamo tutte le tariffe". Un clamoroso dietrofront da parte di Donald Trump, che fino all'altro ieri ...

Dazi auto Usa - Merkel : “siamo pronti a negoziare una riduzione generale” : Alle minacce di qualche giorno fa di imporre tariffe doganali fino al 20% all’auto made in Europe da parte di Donald Trump, è arrivata oggi la risposta di Angela Merkel. Che come prevedibile non si allinea a quanto in un primo tempo trapelato da Bruxelles, ovvero rispondere ai Dazi con Dazi di eguale entità, bensì alle istanze dell’industria dell’auto tedesca, che negli Usa fa i suoi maggiori profitti e che dunque cerca ...

Auto verso una soluzione "zero Dazi". Trump apre all'UE : Si apre una via d'uscita a "zero dazi" per le Auto europee grazie a trattative in corso fra USA ed UE. In attesa del via ad una nuova tranche di dazi USA su prodotti importati dalla Cina , a partire ...

Dazi - Merkel apre a riduzione generalizzata su auto : "E' opzione" : Roma, 5 lug., askanews, - La cancelliera della Germania Angela Merkel apre all'ipotesi di una riduzione generalizzata dei Dazi sull'auto, un tentativo per disinnescare il rischio di una guerra ...

Allacciare le cinture - Dazi al via. Riflettori sull'auto : Accelera il settore servizi della Gran Bretagna, cresciuto al ritmo più sostenuto da ottobre, e questo segnale di forza dell'economia potrebbe contribuire a spingere Bank of England ad alzare i tassi ...

Ambasciatore Usa in Germania : 'pronti a compromesso su Dazi auto' : Handelsblatt riporta che l'Ambasciatore Usa in Germania ha riferito ai dirigenti dei produttori di auto tedeschi che gli Stati Uniti sono pronti a trovare un compromesso per evitare l'applicazione dei ...

L’Europa sfida Trump : «Abbattere i Dazi sulle auto». Apertura dagli Usa : A?Bruxelles si lavora su una proposta di negoziato plurilaterale con Usa, Giappone e Corea del Sud per disinnescare il rischio escalation. E dagli Usa arriva una prima Apertura...

La Borsa rallenta - riflettori su auto e Dazi. Cade Stm : Oggi Prometeia rivede al ribasso le stime sulla crescita italiana nel 2018 da, +1,4% a +1,2%, a causa dello scenario internazionale e delle incertezze sulla politica economica del governo Conte. L'...

L'Europa prepara la sfida a Trump : «Giù tutti i Dazi sulle auto» : A Bruxelles si lavora su una proposta di negoziato plurilaterale con Usa, Giappone e Corea del Sud per disinnescare il rischio escalation. E la Cina va in pressing per convincere il Vecchio ...

Ue considera di avviare trattative su Dazi con produttori globali di auto - rumor - : L'Unione europea starebbe considerando l'opzione di avviare trattative con i principali colossi mondiali dell'auto., al fine di siglare un accordo sui dazi. E' quanto riporta il Financial Times, ...