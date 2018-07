David Beckham fa gli auguri alla sua Harper | «È una ragazza speciale»

David Beckham con la moglie Victoria : l'anniversario anti-crisi : Ex spice girl, è stata capace di fare parlare di sé più per la cronaca rosa, il gossip e la presunta infedeltà del marito che per la musica. 3.121.758 persone la seguono su Facebook e 21,2 mil su ...

Il nuovo video dietro le quinte di PES 2019 vede come protagonista David Beckham : La stagione calcistica riprenderà tra pochissimo dopo i mondiali di Russia e Konami si sta preparando al lancio del suo PES 2019, che arriverà a fine agosto su PC e console.Il nuovo gioco porta con sé diverse novità dal punto di vista tecnico, il software 'Enlighten' permetterà un'incredibile grafica 4K HDR su tutte le piattaforme, mentre la funzione "Global Illumination" permetterà una resa perfetta di luci e ombre in tempo reale che andrà a ...

“Victoria ne ha 14”. Tutti regalati da David Beckham. Il costo totale? Sedetevi. Innamorato - bello da morire e pure generoso : David e Victoria Beckham, ogni settimana esce un rumor di crisi. Da anni, ormai, la coppia più glamour che ci sia viene travolta dal gossip. Ma che ne dicano i media, a proposito di anni, sono ben 19 che l’ex Spice Girl è sposata con l’ex calciatore, considerato uno degli uomini più sexy del pianeta. Non c’è evento, festa o matrimonio in cui non brillino. Lui in particolar modo. Uno degli ultimi è stato il royal wedding ...

Victoria Beckham ha 14 anelli di fidanzamento : il marito David ha speso 4 - 8 milioni di euro : Victoria Beckham ha tutte le fortune: non solo è sposata da 19 anni con il divino David Beckham, uno degli uomini più berlli del pianeta. Ma da lui ha ricevuto ben 14 super anelli di...

Beckham e la sua ‘premonizione Mondiale’ : a Pechino David decreta la finale di Russia 2018 [GALLERY] : David Beckham vola a Pechino per un evento promozionale, l’ex calciatore inglese dà anche il suo pronostico per la finale dei Mondiali di Russia 2018 Ai microfoni dell’evento promozionale a cui ha presieduto a Pechino, David Beckham ha dato il suo pronostico per la finale dei Mondiali di Russia 2018. Secondo l’ex calciatore inglese le squadre finaliste che disputeranno la partita del 15 luglio saranno Inghilterra ed ...

Questa foto dimostra che il divorzio tra David e Victoria Beckham è una fake-news : David Beckham smentisce ancora una volta la crisi coniugale, pubblicando su Instagram una foto che lo ritrae in compagnia della moglie Victoria in un ristorante. La coppia, sposata da quasi un ventennio, è ritratta insieme ad amici e ai figli Brooklyn (19 anni), Romeo (15) e Cruz (13) per celebrare l'assegnazione di carica congiunta di paesi ospitanti dei Mondiali 2026 spettata a Stati Uniti, Canada e Messico.Amazing night ... All about ...

David Beckham e il senso del tempo : La sua passione per gli orologi è di vecchia data. E irreversibile come il regalo che ti fai col tuo primo stipendio da uomo. David Beckham di orologi ne ha avuti molti: eleganti, normali, esagerati. Poi un giorno di una manciata di anni fa in un negozio vintage di Londra ne trova uno che gli sembra subito meraviglioso. Ha il quadrante blu, un cinturino particolarissimo. “Qualcosa che non avevo mai visto”. Un Tudor, il marchio di orologeria ...

Calcio - Harry Kane e l'incontro a 11 anni con David Beckham : le foto già rivelano cosa sarebbe diventato : Oggi è uno degli attaccanti più forti al mondo, ha ancora margini di miglioramento e senza dubbio i 'Gunners' si staranno mangiando le mani. Ci ha messo molto per affermarsi, ma l'ha fatto sempre al ...

David e Vittoria Beckham divorziano? Ecco cosa c'è dietro alla fake news : «Prenderemo provvedimenti» : La notizia del divorzio tra David e Victoria Beckham ha fatto rapidamente il giro del mondo. La coppia si è affrettata a smentire le voci sulla separazione e i presunti tradimenti dell'ex calciatore, ma dietro questa 'fake news' c'è uno sbaglio clamoroso. Sotto inchiesta è finita la ...

All’asta i vestiti di David e Victoria Beckham dopo le nozze di Harry e Meghan : ecco perché : Non c’è ombra di dubbio sul fatto che David Beckham sia stato il vip più chiacchierato in assoluto al recente royal wedding. Prima che arrivasse la sposa, Meghan Markle (ma anche nei giorni a seguire), l’ex calciatore del Manchester United ha dominato social e riviste per quanto era splendido splendente. Non è una novità, ci mancherebbe, ma al matrimonio del principe Harry è apparso davvero in formissima. Era anche molto ...

David e Victoria Beckham : lotteria benefica per gli abiti indossati al Royal Wedding : Un gesto che sottolinea la generosità dell'ex-calciatore e della stilista e che lega ancora di più l'immagine di David a Manchester: un atto d'amore verso la città che l'ha lanciato nel mondo del ...