Dark Souls Remastered | pubblicata la patch 1 03

Dark Souls Remastered testato su tutte le console : solo una riesce a mantenere i 60fps - analisi comparativa : Con il codice finale tra le mani, possiamo finalmente avere un quadro completo del modo in cui Dark Souls Remastered gira su console e PC, e anche se il famigerato Blighttown è stato il nostro primo punto fermo nei test prestazionali, viene fuori che ci sono modi migliori per spingere la versione rifinita dallo sviluppatore QLOC dell'engine di Dark Souls. I problemi del titolo con la CPU sono stati risolti nella versione finale, ma abbiamo ...

Dark Souls 3 avrebbe dovuto avere una modalità Battle Royale? : Lance McDonald è un noto YouTuber che ha fatto del datamining di Dark Souls e delle altre opere di From Software un lavoro, e se poco tempo fa vi raccontammo delle sue incredibili scoperte tra i file di Bloodborne, oggi vi parliamo di una indiscrezione su Dark Souls 3 difficile anche solo da credere.Come segnala Gamereactor, McDonald ha preso la parola sul suo profilo Twitter per ammettere di aver scoperto alcuni riferimenti a una fantomatica ...

Dark Souls : una mod permette di affrontare il gioco nei panni del vostro boss preferito : Circa 3 anni fa un gruppo di modder riuniti sotto il nome di Datehacks ha sfruttato una versione debug di Dark Souls per creare una mod in cui il giocatore poteva vestire i panni di tutti i boss per massacrare indifesi PNG in un'arena.Come riporta PC Gamer il team è ora al lavoro su Age of Fire, mod che permetterà di utilizzare qualunque nemico e boss in qualunque mondo. La mod è ancora in lavorazione ma potete vedere qualche spezzone di ...

Un colorato libro animato è quello di cui avete bisogno se volete imparare la lore di Dark Souls : Dark Souls ha una lore molto importante, e comprenderla è un passo fondamentale per poter apprezzare nel suo complesso l'opera realizzata da Hidetaka Miyazaki. Se avete sempre desiderato impararla ma parole come Lord, Umanità e Abisso vi hanno sempre fatto girare la testa, potete consultare un nuovo video pubblicato su YouTube, che illustra la trama del gioco con uno stile molto simile a quello di un libro animato.Attraverso rappresentazioni e ...

From Software : Sekiro sarà più difficile di Darks Souls e Blodborne : Sembra proprio che Sekiro: Shadows Die Twice ci darà del filo da torcere, come riporta Gamespot infatti Miyazaki stesso ha garantito che il gioco sarà anche più difficile dei suoi precedenti pupilli, stiamo parlando di Dark Souls e Bloodborne naturalmente.La difficoltà ed il livello di sfida che proporrà Seikiro sarà dunque maggiore, inoltre From non vuole consentire al giocatore di selezionare il livello di difficoltà. Ad ogni modo naturalmente ...

Déraciné : Hidetaka Miyazaki spiega l'espansione di From Software verso la VR e i punti in comune con Bloodborne e Dark Souls : Uno dei più sorprendenti annunci nel corso dell'E3 di PlayStation della scorsa settimana è stato Déraciné, un nuovo gioco di avventura per PlayStation VR di FromSoftware, studio conosciuto per il suo lavoro alla serie Dark Souls. In un'intervista con il presidente Hidetaka Miyazaki, pubblicata su PlayStation Blog, si svela qualche dettaglio in più sul gioco.Durante l'intervista, Miyazaki-san ha spiegato come lo studio voleva espandersi nella VR, ...

From Software potrebbe tornare a sviluppare un titolo della serie Dark Souls : From Software è riuscita a raggiungere la fama mondiale con il successo dei suoi giochi Dark Souls, facendone uscire molti in un breve periodo di tempo - tra il 2011 e il 2016, abbiamo assistito al lancio di Dark Souls, Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, Dark Souls 3 e Bloodborne, tutti con uno stile simile. La pubblicazione di tutti questi apprezzatissimi giochi deve aver avuto un qualche impatto sulla compagnia, visto che fino al lancio ...

In che modo Sekiro : Shadows Die Twice si differenzia dai Dark Souls? : Come ci riporta DualShockers, in occasione dell'E3 Robert Conkey e Yasuhiro Kitao di FromSoftware hanno parlato ai loro microfoni delle differenze che intercorrono tra il nuovo arrivato della casa di sviluppo giapponese, Sekiro: Shadows Die Twice, ed il fiore all'occhiello sempre da loro prodotto, ovvero la celebre saga di Dark Souls.Ebbene come è stato già detto Sekiro: Shadows Die Twice sarà un action adventure, per cui gia il genere non sarà ...

Dark Souls Remastered : la versione per Switch potrebbe arrivare molto presto : Dark Souls Remastered ha già messo piede su PC e console, mentre per quanto riguarda la versione Nintendo Switch, per il momento, ancora nulla.Ebbene nelle scorse ore il noto insider Pixelpar ha portato a galla qualche interessante novità sull'atteso quanto celebre action RPG di From Software.In particolare, Pixelpar parla di due date di uscita papabili, entrambe differenti e provenienti da due diversi distributori. Naturalmente una sola è ...

Un fan ricrea Dark Souls in un videogioco Lego : La serie di videogiochi Lego ha toccato tantissime ambientazioni in circa 15 anni di storia del franchise su console e PC, e chissà se qualcuno avesse mai fantasticato su un possibile incontro tra i famosi mattoncini e Dark Souls, l'action rpg di Bandai Namco recentemente tornato sugli scaffali in salsa remastered il mese scorso.L'utente Reddit MythicMarty ha fantasticato su questo argomento forse più del dovuto, si è rimboccato le maniche e ha ...

Dark Souls Remastered debutta in testa nella classifica italiana : Grande accoglienza del pubblico italiano per Dark Souls Remastered, la versione rimasterizzata del celebre gioco, già protagonista della nostra recensione, ha debuttato al primo posto nella classifica italiana.Alle sue spalle l'inossidabile FIFA 18 di EA e l'apprezzato Detroit: Become Human di Quantic Dream.Vediamo qui di seguito le classifiche nel dettaglio:Read more…

Un video analizza le versioni console di Dark Souls Remastered : solo su Xbox One X i 60fps fissi : Il 24 maggio scorso i numerosissimi fan di Dark Souls sono ritornati a Lordran con Dark Souls Remastered, l'edizione rimasterizzata dell'apprezzatissimo gioco giunta su PS4, Xbox One e PC (la versione Nintendo Switch è in arrivo durante l'estate).In un articolo di Digital Foundry, abbiamo già avuto modo di leggere quali migliorie sono state apportate al gioco, che era stato analizzato in versione PS4 Pro. Ora, grazie a una nuova video analisi ...

Dungeonhaven è un promettente souls-like ispirato a Dark Souls e Bloodborne in arrivo nel 2019 su PC e console : L'eredità dei franchise Souls / Bloodborne continua senza sosta attraverso nuovi giochi che traggono ispirazione direttamente dai famosi titoli di From Software.Come segnala Wccftech, recentemente è venuto alla luce un altro promettente gioco indie chiamato Dungeonhaven. Basato su Unreal Engine 4 e sviluppato da Cold War Studios, Dungeonhaven è previsto in uscita su piattaforme PC e console nel 2019.Per quanto riguarda le versioni console, il ...

Dark Souls - una fiamma che non si spegne : la prova della Remastered sette anni dopo il primo capitolo : Sono passati sette anni da quando il primo Dark souls si insediò nelle console di tutto il mondo, dettando una legge che i giocatori avevano perso per strada negli anni: imparare le regole del gioco e i suoi dogmi, senza aiuti ne scorciatoie. Nella strada verso l’ultima fiamma Dark souls ha tracciato a suo modo una strada che è diventata riferimento per una tipologia di gioco, i cosiddetti “soulslike”: giochi impegnativi e punitivi, ...