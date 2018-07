Dall' Alaska fino a Zanzibar Ora il cibo ha il suo atlante

ilgiornale

: RT @Van_Loon_24: Pensai: Ecco perché ho paura: ho perduto qualcosa di importante. Paura come uno che perde gli occhiali, va dall’ottico e s… - cuzzy1975 : RT @Van_Loon_24: Pensai: Ecco perché ho paura: ho perduto qualcosa di importante. Paura come uno che perde gli occhiali, va dall’ottico e s… - ScrivoArte : RT @Van_Loon_24: Pensai: Ecco perché ho paura: ho perduto qualcosa di importante. Paura come uno che perde gli occhiali, va dall’ottico e s… - Van_Loon_24 : Pensai: Ecco perché ho paura: ho perduto qualcosa di importante. Paura come uno che perde gli occhiali, va dall’ott… -

(Di martedì 10 luglio 2018) Avete mai mangiato del Kivevè, un Zemiakové Placky, un pezzo di Obi Non? Come dite? No. Peccato. Il Kivevè è un celebre dolce cremoso a base di zucca che si consuma in Paraguay (sapreste indicare questo Paese su un planisfero in dieci secondi? Sicuri?). Lo Zemiakové Placky è una frittella alle patate tipica della Slovacchia (dài, questa la sapete). Mentre l'Obi Non è una specie di piadina dell'Uzbekistan (questa nemmeno ve la chiediamo).Magari non mangerete mai queste delizie e magari nemmeno ve ne frega granché, ma è bello sapere che potete conoscere e localizzare praticamente tutto ciò che di commestibile c'è al mondo (e anche qualcosa di più) grazie a Taste Atlas, uninterattivo deldel mondo. Potete navigare come se fosse Google Maps, scegliere un Paese, quello dove andrete in vacanza o quello che amate di più, e scoprire i piatti tipici, le ricette e anche dove ...