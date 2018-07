Dal vertice Nato all' incontro con Putin | i sei giorni di Trump

Juventus - Ronaldo sempre più vicino : vertice in sede con Agnelli. E il Real lo toglie Dalle foto della maglia : Juventus-Cristiano Ronaldo, ci siamo quasi . Cresce l'attesa a Torino per il più grande affare della storia bianconera: il dg Marotta è convinto di poter chiudere in tempi brevi l'operazione, avendo ...

Conte torna Dal vertice sui migranti soddisfatto "all'80%" : soddisfatto per un accordo a 28 che giudica positivo "all'80 per cento", il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lascia Bruxelles al termine di un vertice Ue in cui si è svolta una lunga e faticosa trattativa sul tema dei migranti. Lo fa parlando di "piena sintonia" con il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, perché entrambi chiedono che si agisca su questo fronte non a parole ma ...

Migranti : accordo fra i 28 paesi dell'Ue/ Video - vertice Bruxelles - Conte "Europa più responsabile e soliDale" : Migranti: accordo fra i 28 paesi UE. vertice Bruxelles, il premier italiano, Giuseppe Conte, si dice molto soddisfatto: “L’Italia non è più sola”. L'intesa è stata annunciata da Donald Tusk(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 11:40:00 GMT)

Il vertice sui migranti visto Dalla stampa estera : vertice Ue: raggiunto accordo sui migranti dopo 14 ore di negoziati Madrid, 29 giu - (Agenzia Nova) - Dopo 14 ore di negoziati, il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha annunciato su Twitter che i 28 Stati membri dell’Ue hanno raggiunto un accordo sulle conclusioni del vertice di Bruxe

Al via a Bruxelles il vertice sui migranti | LiveFonti Ue : fuori da Schengen chi non è soliDale : Al consiglio Ue si cercherà un'intesa a 28 sul principio di responsabilità condivisa per lo sbarco dei migranti come richiesto dall'Italia, e un accordo sui movimenti secondari come vuole la Germania

Migranti - Conte al vertice di Bruxelles : Dalla Ue aspettiamo fatti : All 'ordine del giorno figurano infatti migrazione , sicurezza , difesa , Brexit e, ovviamente, economia e finanza . Ma è soprattutto il tema dei Migranti che terrà banco dopo il caso della nave ONG ...

Migranti - vertice chiave a Bruxelles : fuori da Schengen chi non è soliDale. Conte : «Veto? Spero di non usarlo» : Saranno due giorni lunghi e complicati quelli del vertice europeoa Bruxelles. Al centro il tema dell'immigrazione con un'agenda che dà l'inizio dei lavori alle 15, quando...

Migranti - Angela Merkel : "Dal vertice di domenica a Bruxelles nessuna soluzione" : Le reazioni "Finalmente vedo un'Italia rispettata in Europa e nel mondo. Continui così presidente Giuseppe Conte!". Così su Twitter il vicepremier e ministro del Lavoro e dello sviluppo economico, ...

Ilva - vertice dei sindacati con Di Maio : “Dal ministro garanzie per accordo condiviso. Tocca a lui convincere Mittal” : “Dal ministro abbiamo avuto la garanzia che non ci sarà un intervento unilaterale, ma che ci sarà un accordo condiviso“. Così i sindacati sul caso Ilva, dopo aver incontrato al Ministero dello Sviluppo economico il ministro Luigi Di Maio. I sindacati hanno chiarito come l’esecutivo non abbia ancora chiarito quale sia la strategia da adottare sul nodo acciaieria, in attesa di incontrare anche Ancelor Mittal. Ma che si lavorerà ...

Giro Under23 : azzurri lontani Dal vertice. L’Italia ha i giovani - ma non da corse a tappe : Il Giro d’Italia Under 23 2018 va in archivio con due italiani nella top 15 della classifica generale: Alessandro Covi (Team Colpack) ottavo e Luca Covili (Mastomarco Sensi) dodicesimo. Un risultato che non può certamente essere considerato positivo per il movimento azzurro, perché se andiamo a vedere i distacchi, 6’28” e 8’11”, ci rendiamo subito conto che in questa corsa nessun italiano è stato in lotta per la maglia rosa nel momento ...

Cosa ha ottenuto Conte Dal vertice con Macron : Alla fine è stato l’incontro dell’”intesa perfetta”, come lo ha definito Le Monde facendo sue per parole usate dagli italiani. E sì che 48 ore fa era stato cancellato, secondo gli auspici di Matteo Salvini. Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron pare abbiano tutta l’intenzione di continuare a cercarsi, a capirsi, a coordinarsi. Ecco il primo risultato del viaggio del Presidente del Consiglio a Parigi: una ...

Migranti - al via il vertice Macron-Conte a Parigi. “Dall’Italia la proposta di creare hotspot nei Paesi d’origine” : È iniziato il pranzo di lavoro a Parigi fra il presidente francese Emmanuel Macron e il neo premier italiano Giuseppe Conte. Dopo il durissimo scontro avvenuto nei giorni scorsi per il caso Aquarius, i due leader tentano ora di ricostruire il dialogo a partire da una simbolica stretta di mano all’Eliseo. Sul tavolo uno dei temi più scottanti per l’Ue e per il governo M5s-Lega: la gestione dei flussi migratori. Con l’Italia che, ...