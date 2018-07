ilfattoquotidiano

: Dal Vaticano a Montecitorio, preti in presidio contro le politiche sui migranti: “Stanchi di sentire prima gli ital… - Cascavel47 : Dal Vaticano a Montecitorio, preti in presidio contro le politiche sui migranti: “Stanchi di sentire prima gli ital… - gustavs9999 : @AntonioSocci1 dal Vaticano II in un certo senso - MPenikas : FQ: Dal Vaticano a Montecitorio, preti in presidio contro le politiche sui migranti: “Stanchi di sentire prima gli… -

(Di martedì 10 luglio 2018) Si sono ritrovati in, in piazza San Pietro. E poi, tutti insieme, si sono spostati sotto a, dove è cominciata la loro protesta: dieci giorni di digiuno a staffetta e di presenza davanti al Parlamento, per dire no allemigratorie del Governo. “C’è molto silenzio, anche dentro la Chiesa. Non vediamo abbastanza solidarietà ”, dice padre Alex Zanotelli. “Siamo tanto vicini a quello che successe negli anni ’20, quando Benito Mussolini costruiva consenso con questa etica del linguaggio cialtrona. E poi ci ritrovammo il ventennio fascista”, dice don Alessandro Santoro, prete degli ultimi impegnato da anni nella comunità delle Piagge di Firenze. L'articolo Dalinlesui: “Stanchi di sentire prima gli italiani” proviene da Il Fatto Quotidiano.