Dal 20 al 28 luglio il Giffoni Film Festival con cento opere valutate da 5601 giurati tra

Decreto dignità - inizio discussione alla Camera Dal 24 luglio. Pd e Fi : “Talmente urgente che non si trova il testo” : Il Decreto dignità arriverà in Aula a Montecitorio il 24 luglio e le votazioni saranno il 25 e il 26. Mentre si attende la versione definitiva del testo approvato dal cdm il 2 luglio scorso e che, fanno sapere fonti del governo, sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale nelle prossime ore, la capigruppo della Camera ha già fissato l’inizio della discussione in Parlamento. Dal momento della pubblicazione, l’assemblea avrà 60 giorni di ...

Decreto dignità - inizio discussione a Montecitorio Dal 24 luglio. Pd e Fi : “Talmente urgente che non si trova il testo” : Il Decreto dignità arriverà in Aula a Montecitorio il 24 luglio e le votazioni saranno il 25 e il 26. Mentre si attende la versione definitiva del testo approvato dal cdm il 2 luglio scorso e che, fanno sapere fonti del governo, sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale nelle prossime ore, la capigruppo della Camera ha già fissato l’inizio della discussione in Parlamento. Dal momento della pubblicazione, l’assemblea avrà 60 giorni di ...

Anticipazioni Il Segreto Dal 16 al 21 luglio : serale sospeso e cambio orario su Canale 5 : Non c'è pace per tutti gli appassionati della soap opera Il Segreto. Le Anticipazioni di queste ore rivelano che dalla prossima settimana cambierà ancora una volta la programmazione della soap opera, la quale risulta sospesa dal prime time di Rete 4 ma al tempo stesso cambierà anche l'orario di messa in onda su Canale 5, dato che dal primo pomeriggio sbarcherà nella fascia oraria serale, prima del Tg5 della sera. Cambia la programmazione de Il ...

I convocati del CT Meo Sacchetti. Raduno in Ghirada a Treviso Dal 23 luglio. Quattro amichevoli a Vicenza - 3-4-5-7 agosto - : ...17.30/19.30 – Allenamento 24 luglio-1 agosto Ore 10.00/12.00 – Allenamento Ore 17.30/19.30 – Allenamento 2 agosto Trasferimento a Vicenza Ore 17.30/19.30 – Allenamento presso Palazzetto dello Sport , ...

Dl Dignità - Dal 24 luglio in Aula Camera : 15.52 Approderà lunedì 24 luglio alla Camera il decreto Dignità. Dopo la discussione generale, martedì 25 e mercoledì 26 le votazioni. Lo ha deciso la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Intanto tutto rinviato al Senato sulla costituzione delle commissioni biCamerali. La capigruppo di palazzo Madama ha deciso all'unanimità uno slittamento al 18 luglio. Si affronterebbe quindi prima la questione Copasir e Vigilanza, poi si voterà sul CdA ...

Lavoro : decreto dignità in aula Camera Dal 24 luglio : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Il 24 luglio inizierà la discussione generale in aula alla Camera del decreto dignità. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il 25 e il 26 luglio proseguirà l’esame con le votazioni sul provvedimento. L'articolo Lavoro: decreto dignità in aula Camera dal 24 luglio sembra essere il primo su Meteo Web.

Skyguide : sciopero controllori Dal 23 luglio : I controllori del traffico aereo di Skyguide scenderanno in sciopero lunedì 23 luglio. L'agitazione concernerà in particolare il centro di controll...

La vita di Adele - film scanDalo stasera in tv 10 luglio 2018 : trama : La vita di Adele va in onda stasera in tv 10 luglio 2018 su CIELO in prima serata alle 21:25. Il film vede alla regia Abdellatif Kechiche mentre protagoniste sono Léa Seydoux ed Adèle Exarchopoulos. Di seguito trama e trailer. SCOPRI COSA C’È IN TV La vita di Adele, film stasera in tv: trama Adèle ha quindici anni, è una liceale francese con una implacabile frenesia di vivere. Adele dopo il primo breve incontro con Emma, ragazza eccentrica dai ...

"Otranto in festa" Dal 12 al 15 luglio. : Un ricco programma che spazia dalla musica agli spettacoli in piazza, dalla tradizione alla enogastronomia. Una festa caratterizzata da una grande ruota panoramica , alta 35 metri, la più grande mai ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate Dal 16 al 20 luglio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 16 a venerdì 20 luglio 2018: Alberto fa fatica a sopportare il regime carcerario. Nel giorno del funerale di Veronica, una fondamentale scoperta potrebbe rimettere in discussione le deduzioni fatte dagli inquirenti. Serena confida a Giulia che il suo rapporto con Filippo sta migliorando, ma sarà davvero così? Gli inquirenti concentrano i loro sospetti su Alberto. Valerio, nuovo socio ...

Beautiful - anticipazioni trame Dal 16 al 20 luglio : Bill riesce a cancellare la registrazione : Eccoci con le anticipazioni settimanali di Beautiful! Cosa accadrà nelle prossime puntate italiane? La trama sarà concentrata su Bill Spencer, che, come annunciato da lui stesso, riuscirà a vendicarsi di Liam. Con l’aiuto di un hacker, infatti, cancellerà la famosa registrazione che lo potrebbe far finire in galera. Ma non è tutto. Steffy riuscirà a compiere un’impresa fino a quel momento impensabile. Ecco le anticipazioni delle ...

Dal 10 luglio torna al parco Bizzozero la rassegna estiva di teatro dialettale : Giunta alla sua sesta edizione , in continuità con gli anni precedenti, la rassegna si svolgerà ogni martedì dal 10 al 31 luglio con inizio degli spettacoli alle ore 21.00 , e proporrà per ciascuna ...

UNA VITA - anticipazioni e trame puntate Dal 16 al 20 luglio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 16 a venerdì 20 luglio 2018: Pablo trova la lettera misteriosa che Leonor ha ricevuto da Fernando Poo e leggendola capisce che qualcuno la sta minacciando dall’isola. Servante e Lolita cercano di ingraziarsi Don Segismundo per avere in eredità il suo appartamento. Elena accetta di fornire a Mauro le prove che cerca, a patto che protegga suo padre. All’arrivo in ospedale, però, ...

IL SEGRETO - anticipazioni e trame puntate Dal 16 al 21 luglio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 16 a sabato 21 luglio 2018: Saul è in carcere e il suo processo ha inizio. Gli avvocati di Francisca hanno una strategia che sembra essere vincente, almeno secondo la signora e Prudencio. Julieta si imbatte in Candela nel bosco, ma quest’ultima non ha intenzione di tornare a Puente Viejo finché suo figlio non sarà stato ritrovato, così la ragazza si impegna a portarle da mangiare ogni ...