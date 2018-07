Dal 10 luglio torna al parco Bizzozero la rassegna estiva di teatro dialettale

UNA VITA - anticipazioni e trame puntate Dal 16 al 20 luglio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 16 a venerdì 20 luglio 2018: Pablo trova la lettera misteriosa che Leonor ha ricevuto da Fernando Poo e leggendola capisce che qualcuno la sta minacciando dall’isola. Servante e Lolita cercano di ingraziarsi Don Segismundo per avere in eredità il suo appartamento. Elena accetta di fornire a Mauro le prove che cerca, a patto che protegga suo padre. All’arrivo in ospedale, però, ...

IL SEGRETO - anticipazioni e trame puntate Dal 16 al 21 luglio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 16 a sabato 21 luglio 2018: Saul è in carcere e il suo processo ha inizio. Gli avvocati di Francisca hanno una strategia che sembra essere vincente, almeno secondo la signora e Prudencio. Julieta si imbatte in Candela nel bosco, ma quest’ultima non ha intenzione di tornare a Puente Viejo finché suo figlio non sarà stato ritrovato, così la ragazza si impegna a portarle da mangiare ogni ...

BEAUTIFUL - anticipazioni e trame puntate Dal 16 al 20 luglio 2018 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da lunedì 16 a venerdì 20 luglio 2018: Brooke comunica a Katie di aver lasciato definitivamente Bill. Katie è convinta che Brooke tornerà con Ridge, ma Brooke ammette di aver bisogno di un periodo di solitudine. Ridge va da Liam e vuole sapere perché Bill ha lasciato la Spencer Publications e quali sono le vere ragioni della rottura con Brooke, ma il ragazzo tende a glissare. Bill e Steffy hanno ...

TEMPESTA D’AMORE - anticipazioni e trame puntate Dal 15 al 21 luglio 2018 : anticipazioni settimanali puntate TEMPESTA d’amore da domenica 15 a sabato 21 luglio 2018: Christoph scopre che Paul lo ha ingannato e che Romy ha sbrigato il lavoro al posto suo, così propone a entrambi un accordo: un doppio contratto di formazione, ma con una clausola speciale. Natascha trova un sistema per fare in modo che Michael si sbarazzi della brutta opera d’arte che ha ereditato. Wanja propone a Melli di andare con lui in ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende dati Dalla Germania (10 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari prova OGGI a restare sopra i 22.000 punti. Tra i dati macroeconomici in agenda l'indice Zew. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 03:43:00 GMT)

Wimbledon 2018 : i risultati del tabellone maschile (9 luglio). Federer - NaDal e Djokovic ai quarti in scioltezza. Del Potro rinviato a domani : Giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Non ci sono state grosse sorprese nel tabellone maschile, che ora tornerà in campo mercoledì per i quarti di finale. Non ha avuto alcun problema Roger Federer, in un incontro in cui le cose da segnalare si riducono alle prime palle break concesse dallo svizzero nel torneo e a un warning per una palla lanciata in tribuna nel corso del terzo set, probabilmente irritato dalla combattività del francese ...

Burattinarte Summertime Dal 6 al 29 luglio 2018 : Gli spettacoli sono adatti a tutto il pubblico e sono a INGRESSO LIBERO Chi è Burattiarte L' Associazione Culturale Burattinarte nasce n el 1999 e organizza il Festival Internazionale di Teatro di ...

Comedy Central Tour : la nuova edizione - Dal 16 luglio 2018 : Anche quest'estate, tornerà l'appuntamento con il Comedy Central Tour, lo show comico itinerante che andrà in onda su Comedy Central, canale 128 di Sky, a partire da lunedì 16 luglio 2018, per un totale di sei appuntamenti, dalle ore 21.Quest'anno, alla guida del Comedy Central Tour, troveremo il duo composto dalle Iene, Stefano Corti e Alessandro Onnis, già conduttori in passato di Last Cost e Ridiculousness Italia.prosegui la ...

Previsioni Lotto valide Dal 10 Luglio 2018 : Previsioni Lotto, tre proposte per la sorte di ambata, ambo, terno, quaterna e cinquina, valide da martedì 10 Luglio 2018 e per i prossimi 7 concorsi. Le Previsioni Lotto proposte, vanno messe in gioco su due Ruote e Tutte per la sorte di ambo, terno, quaterna e cinquina, per un massimo di 7 colpi. Le probabilità di centrare una cinquina […] L'articolo Previsioni Lotto valide dal 10 Luglio 2018 proviene da GiGi Lotto.

Anticipazioni Una vita - Dal 16 al 20 luglio : l'inaspettata confessione di Susana : 'Una vita', la fortunata soap scritta e diretta da Aurora Guerra, promette ulteriori ed incredibili colpi di scena nei prossimi episodi. Le Anticipazioni relative alle puntate in onda dal 16 al 20 luglio, rivelano che Susana fara' una confessione inaspettata raccontando a Simon il motivo per cui lo ha abbandonato. Inoltre Elvira riuscira' a fuggire proprio grazie alla sarta mentre Mauro uscira' finalmente allo scoperto. Vediamo nel dettaglio ...

Rilancio EMUI 8.0 Dal 9 luglio per nuovi Huawei e Honor in Cina : chiarimenti sui P9 : Sembrano esserci tutti i presupposti per una sorta di telenovela attorno ad alcuni smartphone Huawei e Honor. Mi riferisco a quelli posti "al limite" per quanto concerne la possibilità di ricevere l'aggiornamento ad EMUI 8.0, o comunque su parte delle funzioni relative all'interfaccia più fresca, se pensiamo al fatto che buona parte di questi device ormai sono stati tagliati fuori dal discorso inerente Android Oreo. Vedere per credere il caso ...

Imperia - a luglio ed agosto quattro serate organizzate Dal Comitato di San Giovanni e Dal Bar 11 : ... 11 luglio: Footloose 18 luglio: Musica Solidarietà 25 luglio: Imperia's Got Talent 1 agosto: Io Canto Tutti gli spettacoli avranno luogo al Parco Urbano e l'ingresso sarà gratuito. 'Vi aspettiamo ...

Beyoncé e Jay-Z a Roma salutano l’Italia con l’OTR II - ritratto di coppia (e potere) : scaletta e video Dal concerto dell’8 luglio all’Olimpico : Con il secondo ed ultimo concerto italiano dell'On The Run Tour II, Beyoncé e Jay-Z a Roma hanno salutato l'Italia dopo la loro prima incursione congiunta nel Belpaese. Domenica 8 luglio, dopo il concerto di San Siro di due giorni prima, oltre 40mila persone provenienti da mezza Italia ma anche tanti turisti di diverse nazionalità hanno assistito al secondo show dei coniugi Carter in Italia, che non avevano inserito date nel nostro Paese ...

Dall’11 luglio al Teatro Vascello ‘Fuori Programma’ - Festival Internazionale di Danza Contemporanea : Roma – Dall’11 al 27 luglio 2018 al Teatro Vascello di Roma, Fuori Programma, il Festival Internazionale di Danza, con la direzione artistica di Valentina Marini, prodotto da European Dance Alliance/Valentina Marini Management in collaborazione con Teatro Vascello, giunge alla sua terza edizione. L’edizione 2018 punta all’eccellenza con due?prime nazionali, due prime regionali, una prima romana e un debutto assoluto. Mai esibitasi a ...