Dai porti chiusi ai ricollocamenti | il piano di Salvini sui migranti

FICO CONTRO SALVINI : “MIGRANTI? NON CHIUDEREI PORTI”/ Giorgia Meloni risponde : “Vai Dai terremotati #Boldrino” : FICO CONTRO SALVINI : “MIGRANTI? Non CHIUDEREI PORTI” . Dal Pd gli applausi del segretario reggente Martina: “Parole giuste, ora governo rifletta”. Le ultime notizie sul botta e risposta(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 16:52:00 GMT)

PARNASI - STADIO ROMA : “HO PAGATO TUTTI I PARTITI”/ Dai pm : “Lanzalone lo pagavo per suoi rapporti con M5s” : STADIO della ROMA , interrogatorio e ultime notizie su Luca PARNASI : "ho PAGATO TUTTI i partiti, anche 5Stelle". Sul rapporto con Luca Lanzalone, " pagavo anche lui per suoi rapporti con M5s"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 10:09:00 GMT)

Dai parcometri intelligenti all’auto autonoma - come cambierà il mondo dei trasporti : Le sale riunioni di Movin’On Montréal – “Elettrica, a idrogeno, a guida autonoma. In futuro cambierà, ma l’auto sarà sempre al centro del nostro modo di muoverci. Quello che noi auspichiamo, come azienda, è che sia sempre meno sola. È necessario creare un ecosistema per la mobilità urbana, in cui più attori lavorino insieme: treni, bici, auto. Il tema è quello della intermodalità”. Jean-Dominique Senard, 65 anni, amministratore delegato di ...